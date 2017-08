L'effrayant Angliru mettra les favoris dans le rouge

La montagne est belle mais ô combien difficile à gravir! Sur la Vuelta particulièrement. Si par hasard ils en doutaient, les candidats au maillot rouge, signe distinctif du leader du Tour d’Espagne (19 août-10 septembre), auront tout loisir de s’en persuader. Six coureurs qui ont terminé dans le top 10 du Tour de France prendront part à l’épreuve: le maillot jaune Chris Froome, Romain Bardet, Fabio Aru, Simon Yates, Alberto Contador et Warren Barguil. De quoi donner de la hauteur à l’événement. Dont le verdict devrait être rendu l’avant-dernier jour au sommet de l’Angliru. An-gli-ru: trois syllabes et sept lettres qui font frémir le peloton de la Vuelta depuis 1999.

Le monument des Asturies ne culmine qu’à 1570 m d’altitude mais offre depuis La Vega une montée de 12,5 km à 9,98%, avec un maximum à 23%. En 2008, Alberto Contador y avait forgé le premier de ses trois succès. Trois ans plus tard, Bradley Wiggins avait dévissé sur ces pentes redoutables et avait laissé filer la victoire finale au profit de Juan José Cobo. En 2002, pensum sur le mont cantabrique terminé, David Millar avait paraphrasé les frères Pélissier, forçats de la route des années 1920. «Nous ne sommes pas des animaux. C’est inhumain.» Se confiant au reporter Albert Londres, Henri Pélissier s’était empourpré à l’époque: «Nous ne sommes pas des chiens.»

«L’Angliru ressemble aux ascensions du Giro»

Dans L’Equipe, John Gadret, grimpeur de poche chez AG2R, avait témoigné entre fascination et crainte: «L’Angliru ressemble aux ascensions du Giro (ndlr Mortirolo, Monte Zoncolan - abordé pour la première fois en 2003 - et Plan de Corones). En dehors de l’Italie, c’est le seul qui oblige à utiliser des braquets de VTT. Il ne faut pas hésiter à mettre 34x26 ou même 28.»

Responsable de la performance à la FDJ, Fred Grappe s’est déjà prononcé sur la meilleure façon d’appréhender ce col redouté. Il recommande un pédalage en souplesse. «Avec de si petits développements, vous n’avancez quasiment pas à chaque coup de pédale. C’est comme si vous couriez avec une courroie accrochée au dos qui vous tirerait. Pour un peu, vous reculez. Mais il ne faut pas forcer, sinon vous passez tout de suite dans le rouge. Le mieux c’est d’alterner selle et danseuse.» A leur manière, les cyclistes sont des artistes. (24 heures)