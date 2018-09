L’équilibre est la clé de la préparation du hockeyeur

Chaque année, à l’heure d’attaquer une nouvelle saison, la même phrase bateau revient dans la bouche des préparateurs physiques: «On n’a jamais été aussi forts!» Pour qui s’est un peu intéressé au sujet, ce «running gag» est vite moins drôle, parce qu’il semblerait que ce soit vrai. Avec l’évolution des technologies et des staffs toujours plus imposants, l’entraînement d’été des hockeyeurs, comme des sportifs de tous bords, est toujours plus pointu. À quelques heures des premiers matches de National League, on a voulu savoir ce qu’il en était pour le Lausanne HC et comparer ces semaines de «torture» avec celles subies dans d’autres disciplines.

Le métier d’Adrien Valvo, préparateur physique du LHC depuis six ans, est en mutation constante. Les programmes évoluent, les exigences des joueurs changent, le niveau monte et les différents groupes de coaches ont des desiderata variés. Le hockey lui-même a des exigences spécifiques, d’un poste à l’autre. «Ça explose depuis quelques années, on a beaucoup de moyens techniques, confirme Valvo. On peut mesurer la force, la puissance, l’endurance. Nous avons désormais énormément de données. Le défi, c’est de simplifier tout ça pour intégrer le joueur à ce projet. Les hockeyeurs sont préparés pour un championnat et les échéances sont plus longues que dans d’autres sports. Ils travaillent pour être bons à chaque match et notre pic, entre guillemets, c’est toute l’année.»

«Pour le hockey ou le foot, tu dois être toute la saison dans une condition acceptable»

Point de pic de forme, donc, comme on peut en voir dans le cyclisme, ou alors un minime à une période que le préparateur physique des Lions refuse dans un sourire de révéler, mais qu’on peut facilement estimer au mois de mars. «Dans le vélo, tu ne peux avoir que deux périodes de grande forme assurées dans l’année, si ta préparation se passe bien – plus une hypothétique troisième –, indique Daniel Atienza, ancien cycliste pro désormais tourné vers le marathon. Elle dure deux à trois semaines maximum. C’est un travail fin, qu’on ne retrouve pas dans des sports comme le hockey ou le foot, où tu dois être toute la saison dans une condition acceptable.»

Être fort durant de longs mois est aussi l’apanage des «manchots» du football. «Il y a plusieurs similitudes entre les jeux de ballon et de puck, c’est vrai, accorde Mathieu Degrange, actuel préparateur physique du FC Bâle et passé par les clubs lémaniques de hockey. Les qualités de force, de vitesse et les capacités neuromusculaires sont primordiales. Aller vite et être puissant sont aussi des éléments importants de la performance. Les méthodes pour y arriver diffèrent, parce qu’on n’a pas le même temps de préparation: au hockey, il peut aller jusqu’à 16-17 semaines; au foot, c’est 5 ou 6 et deux fois par année, car la trêve hivernale est très longue.»

Là où tous se rejoignent, c’est sur l’hyperindividualisation des préparations dans le sport moderne et sur l’équilibre qu’il faut trouver pour des physiologies diverses et variées. «On est dans des cas spécifiques, avec, dans chaque équipe, des rythmes différents, affirme Degrange. Il y a les internationaux qui jouent énormément, les remplaçants…» Le néo-Bâlois a ainsi dû bouleverser ses plans après l’élimination rapide de son club de toute compétition européenne. «Tous les jours, le joueur nous indique comment il se sent, comment il a dormi… Il répond à une dizaine de questions et on croise ça entre valeurs objectives (GPS, prises de sang) et le ressenti du garçon.»

Une forme de coaching

«Il y a une forme de coaching derrière tout ça, ajoute son collègue lausannois. Il faut savoir mener les hommes, discuter avec eux… D’abord, l’été, on a un programme pour se développer. On regarde les qualités de chacun et on doit équilibrer le tout en fonction de ce que le joueur doit montrer sur la glace. L’équilibre, c’est le mot-clé. Je veux que mes gars soient les plus rapides, les plus forts, les plus endurants, tout en m’assurant qu’un domaine n’empiète pas sur l’autre. En plus, tous ont des rôles bien à eux et, en réfléchissant avec les coaches, on peut développer de petites qualités qui font la différence.»

Si le LHC met le but de la victoire à la 58e minute d’un derby en février prochain, vous saurez qui aller féliciter après avoir scandé le nom du buteur. (nxp)