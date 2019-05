L’équipe de Suisse est-elle capable de refaire le coup de 2018?

Un statut à défendre, celui de vice-champion du monde. Une réputation à alimenter, celle de nation convoitant une place dans le top 6 mondial. Ce samedi à Bratislava face à l’Italie (12 h 15), l’équipe de Suisse entamera sa cinquième campagne internationale sous la direction de Patrick Fischer. Le bilan du Zougois est contrasté: deux tournois manqués (2015, 2016) et un autre prometteur (2017), une expédition bâclée aux JO en février 2018 avant l’inespérée médaille d’argent remportée au printemps dernier à Copenhague. Et cette année, en Slovaquie? Tous les voyants sont au vert.

Le sélectionneur, qui a reconduit 15 éléments déjà présents il y a une année en finale du championnat du monde, a mis sur pied une équipe dynamique, offensive et joueuse à laquelle sont venus se greffer deux jeunes hypertalentueux: Philipp Kurashev (19 ans) et Janis Moser (18 ans).

L’équipe de Suisse «cuvée 2019» – avec six Romands dans ses rangs – promet d’être rafraîchissante, audacieuse et ambitieuse. Mais sera-t-elle aussi performante que le groupe médaillé d’argent en 2018? Si la seule présence de Roman Josi et de Nico Hischier est source de grands espoirs, la sélection helvétique ne compte cette fois-ci «que» cinq renforts estampillés NHL, contre sept il y a tout juste douze mois. «Nous devons croire en nous. Nous voulons l’or», a dit Hischier en marge du tournoi. Voici ce qui plaide en faveur et en défaveur des Suisses.

Commentaire de Cyrill Pasche

Cette équipe, c’est de la dynamique

Que peut-on encore viser lorsque l’on vient de passer à deux doigts d’un titre mondial, comme ce fut le cas en 2018? Le titre mondial, bien sûr. Le groupe de Patrick Fischer, qui étrennera son statut de vice-champion du monde au cours des deux prochaines semaines en Slovaquie, est ambitieux mais doit tout de même rester prudent. Personne n’est dupe: si cette équipe – peut-être un peu moins forte qu’on ne l’imagine - possède le talent pour créer l’exploit, l’histoire récente de la sélection nous rappelle qu’elle peut tout aussi bien quitter la compétition après les quarts de finale. Avec elle, on ne sait jamais trop à quoi s’attendre. C’est sans doute ce qui fait chaque année son charme, d’autant plus que la ligne entre le succès et l’échec est fine dans un format de compétition tel que celui d’un championnat du monde. Douze mois après l’argent de Copenhague, les attentes seront logiquement élevées à Bratislava. Autant que le résultat final, la manière importera, et les quatre premiers duels face aux «petites» nations (Italie, Lettonie, Autriche et Norvège) serviront de baromètre avant d’affronter les Suédois, les Russes et les Tchèques. Sept matches de poule au total pour décrocher un premier ticket, celui des quarts, c’est long. Mais c’est aussi le moment idéal pour développer une dynamique de groupe positive et irrésistible. Car en fin de compte, l’état d’esprit, la solidarité et le mental feront la différence lorsqu’il s’agira, en deuxième partie de tournoi, de remporter les matches à élimination directe qui peuvent mener la sélection helvétique au moins aussi haut qu’en 2013 et 2018. (24 heures)