L'équipe de Suisse subit la loi du Qatar

Si l’équipe de Suisse espérait s’offrir un festival offensif avant d’affronter la Belgique dimanche, elle s’est plantée dans les grandes largeurs. Elle s’est même inclinée, à la surprise générale, devant un Qatar limité mais courageux, qui n’a rien volé en ouvrant le score à la 86e grâce à une réussite du très bon Akram Afif. Les 4170 spectateurs du Cornaredo n’ont pas aimé le spectacle et l’ont fait savoir dès la mi-temps déjà, mais aussi à la fin du match avec quelques sifflets.

A la 86e minute, c'est la stupeur à Lugano. Afif permet en effet au Qatar de l'emporter 1-0 face à l'équipe de Suisse en match amical. #foot #RTSsport pic.twitter.com/YD65G8OhH3 — RTS Sport (@RTSsport) 14 novembre 2018

Cette équipe de Suisse qui avait l'habitude de systématiquement gagner ses matches contre les petits depuis l'arrivée de Vladimir Petkovic à sa tête a donc vécu une défaite très surprenante. Le caractère amical de ce match enlève à ce revers la définition de «honteux», mais une remise en question s'impose avant de défier les Diables Rouges dimanche pour une rencontre décisive de Ligue des Nations.

Des essais peu fructueux

Vladimir Petkovic avait opté pour une composition d’équipe expérimentale, même s’il y a fort à parier que le milieu de terrain aligné ce mercredi sera le même que celui qui sera amené à défier la Belgique dimanche à Lucerne. Si le «Mister» opte à nouveau pour une défense à trois, comme cela semble probable, alors ce milieu Lang-Zakaria-Xhaka-Freuler-Zuber devrait logiquement être appelé à débuter. Ces cinq-là devraient cependant être les seuls à être reconduits dimanche, puisque le duo d’attaque ne sera sans doute pas composé de Christian Fassnacht et de Mario Gavranovic. Xherdan Shaqiri sera évidemment titulaire, tout comme Haris Seferovic.

Derrière, l’histoire est un peu plus complexe. Le «Mister» a-t-il choisi ce mercredi de préserver ses trois titulaires préférentiels, à savoir Nico Elvedi, Timm Klose et Ricardo Rodriguez, tous trois légèrement touchés? Si oui, il a pris un risque, quand même, puisque ces trois hommes seront opposés aux redoutables Diables Rouges sans aucun repère commun. Pas forcément l’idéal, surtout que Vladimir Petkovic est un entraîneur attaché à la continuité, mais la vérité est sans doute qu’il n’avait pas vraiment le choix. La première période s’est disputée sur un rythme très peu élevé, les Suisses ne montrant pas une motivation formidable. Malgré quelques timides tentatives des attaquants de la Nati en début de match, la première grosse occasion a été pour les Qataris, par l’intermédiaire d’Akram Afif, très remuant. L’attaquant a contraint Yvon Mvogo à une belle parade (23e), avant d’être repris de justesse par Loris Benito alors qu’il s’en allait défier le gardien fribourgeois (25e).

Du mieux après la pause

La Suisse s’est alors créé une belle occasion, la tête de Michael Lang, sur corner, trouvant le poteau des buts de Yussuf Hassan (35e). La dernière alerte est cependant venue de l’autre côté lorsque le but d’Akram Afif, encore lui, a été annulé pour hors-jeu. Le match s’est un peu emballé en début de deuxième période, sous l’impulsion notamment de l’entrée de Xherdan Shaqiri, promu capitaine. Christian Fassnacht a trouvé la barre transversale à la 53e et Hassan Al Haidos a mis Yvon Mvogo à contribution quelques secondes plus tard, de l’autre côté du terrain. Le gardien fribourgeois s’est montré une nouvelle fois à son avantage sur cette action.

La fin de match a été à l’avantage des Suisses, qui ont poussé pour la victoire, mais n’ont pas su se montrer réellement menaçants. Le coup de poignard est arrivé à la 86e des pieds d’Akram Afif, auteur d’un très joli dribble face à Yvon Mvogo et buteur décisif (0-1). Le Qatar tenait sa victoire de prestige et n’était plus inquiété jusqu’au coup de sifflet final.

A noter que deux joueurs ont fait leurs débuts internationaux ce mercredi, Loris Benito et Léo Lacroix. Mais tous deux sont encore théoriquement éligibles pour une autre équipe nationale (Espagne pour Benito et Brésil pour Lacroix) puisque cette rencontre face au Qatar n’était pas officielle.

Suisse-Qatar 0-1 (0-0)

Cornaredo, 4170 spectateurs.

Arbitre M. Blom (Pays-Bas).

But 86e Akram Afif 0-1.

Suisse: Mvogo; Lacroix, Schär, Benito; Lang (62e Mbabu), Zakaria (68e Sow), Xhaka (46e Fernandes), Freuler (46eShaqiri), Zuber (46e Moubandje); Fassnacht; Gavranovic (46e Ajeti). Sélectionneur: Vladimir Petkovic.

Qatar: Y. Hassan; Correia, Salmah, Al Rawi, A. Hassan; Khoukhi, Hatem (69e Boudiaf), Al Hadj Madibo (62e Al Hajri); Akram Afif (90e Ali Awad), Al Haidos (70e Alaaeldin), Almoez Ali (87e Ali Afif). Sélectionneur: Felix Sanchez Bas.

Notes: La Suisse sans Djourou, Lichtsteiner, Mehmedi, Akanji, Bürki et Embolo (blessés). 35e, tête de Lang sur le poteau. 43e, but d’Akram Afif annulé pour hors-jeu. 53e, frappe de Fassnacht sur la barre transversale.

Avertissement: Aucun.

