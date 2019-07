L’équipe «suisse» du Tour devrait tirer la prise

«Hé Wa-wa, Quintana t’a payé combien pour pousser Landa?»

Journée de repos sur le Tour, mardi à Albi, où est arrivée la 10e étape lundi et d’où repartira la 11e mercredi. Le centre historique de la splendide cité tarnaise voit les touristes se mêler aux coureurs – à moins que ce ne soit l’inverse. Si la récupération est le mot d’ordre, la plupart des équipes organisent une virée en selle, afin de ne pas laisser les jambes s’engourdir.



Voilà d’ailleurs les coureurs d’Arkea-Samsic et du Team Sunweb qui reviennent de vadrouille sur le coup de midi et s’offrent un moment de répit sur la même terrasse, celle du café Natura, qui jouxte le marché couvert. Ils y boivent des jus de fruits et des cappuccinos, certains se lâchent sur des cookies au chocolat tout en devisant de leur métier. En anglais, allemand ou français, ils évoquent les rumeurs de transferts, la qualité de leurs cuissards, la taille de leurs chambres, l’équilibre de leurs vélos ou encore la dernière question chafouine d’un journaliste. Bref, le boulot.



Soudain, l’Irlandais Nicolas Roche brise la routine en lançant à Warren Barguil la boutade du jour, hilare: «Hé Wa-wa, Quintana t’a payé combien pour pousser Landa?» Réponse du Français, sur le même ton de plaisanterie: «Très cher.» Éclat de rire quasi général. Mikel Landa n’aurait pas aimé. L’Espagnol, involontairement projeté dans un fossé par Barguil lundi, n’est pas blessé mais il a perdu plus de deux minutes dans la mésaventure. Résultat: le Colombien Quintana est désormais le leader unique de l’équipe Movistar. D’où la blague, bonne ou mauvaise.