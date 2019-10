L’étrange paradoxe qui poursuit Granit Xhaka

L’image est saisissante et elle apporte son écot au contraste qui accompagne le joueur. Alors que son capitaine – élu par ses coéquipiers en septembre! – sort de la pelouse de l’Emirates Stadium sous les huées d’une partie du public, Lucas Torreira, pourtant concurrent du Bâlois au milieu, a les larmes aux yeux. Derrière lui, certains supporters vocifèrent et Granit Xhaka leur répond de la pire des manières, les insultant, jetant son brassard et enlevant son maillot, avant de partir sans saluer Unai Emery.

«Dans un moment difficile, notre cœur peut être brûlant, mais notre esprit doit être intelligent. Nous allons en parler avec Granit parce que sa réaction était mauvaise, a tenté de calmer le coach espagnol dimanche. Nous sommes ici parce que nous avons des supporters. Nous travaillons, mais nous jouons pour eux. Nous avons beaucoup de respect pour eux quand ils nous applaudissent, mais il faut aussi en avoir quand ils nous critiquent.»

Depuis quelques semaines, la marmite commençait à bouillir dans le nord de Londres et le couvercle s’est envolé d’un coup. Xhaka a été remplacé à l’heure de jeu, alors que Crystal Palace venait de remonter deux buts (2-2). Il a servi, comme souvent, de bouc émissaire à une frange du public frustrée par les résultats décevants de l’équipe – 5e la saison dernière, 6e celle d’avant, à 12 points de Liverpool aujourd’hui… –, nostalgique de l’époque des «Invincibles» d’Arsène Wenger et chauffée à blanc par la litanie de consultants plus ou moins compétents qui couvrent la Premier League.

«Il est temps de se soutenir»

À force, le Suisse a fini par craquer et Vincent Duluc, plume du journal «L’Équipe», qui assume totalement de réagir en fan des Gunners – une équipe qu’il suit depuis 1972 –, tient une piste pour en expliquer la raison: «Malheureusement pour lui, il est un peu le symbole du déclin d’Arsenal. Il n’est pas le No 6 dont cette équipe a besoin. À mon avis, il ne va plus porter le brassard, mais il continuera à jouer. Emery et les dirigeants vont communiquer dans ce sens. J’en veux autant aux fans qui l’ont sifflé qu’à lui, pour sa réaction. Mais je comprends qu’il vive mal quelque chose qui n’arrive jamais en Angleterre.»

Selon Amy Lawrence, journaliste bien informée sur ce club aux treize titres nationaux, plusieurs joueurs sont allés au domicile de l’international, dimanche soir, pour lui apporter leur soutien. Une réaction qui démontre bien que le Xhaka est perçu d’une tout autre manière à l’interne. «On est tous humains, on a des émotions et il n’est pas toujours simple de les maîtriser. Il est temps de se soutenir, pas de s’éloigner», a gazouillé le latéral espagnol Hector Bellerin.

Au pays aussi, il divise. Ses coéquipiers l’adorent et son intérim comme capitaine de la sélection nationale s’est bien déroulé. Lors de la dernière partie contre l’Irlande à Genève (2-0), il avait d’ailleurs été remettre le brassard à Stephan Lichtsteiner, pour le tour d’honneur d’après-victoire. Un beau geste. Mais son style de jeu et son attitude sur le pré ne sont pas toujours appréciés dans le public.

Il prend les choses à cœur

«C’est sa manière d’être! On a l’impression qu’il est en dedans, nonchalant ou arrogant. Ce n’est pas le cas. Il a toutefois son caractère et il sait parfaitement où il veut aller», raconte Michel Pont, qui était aux côtés d’Ottmar Hitzfeld quand il avait été lancé en sélection, contre l’Angleterre (2-2) en 2011. À Londres, déjà… «Pour moi, c’est davantage un régulateur et on le faisait d’ailleurs jouer plus haut, car il a une technique au-dessus de la moyenne. Comme Pogba, par exemple, il n’a pas la rapidité pour jouer en No 6. Du coup, il peut faire des fautes grossières, tactiques et prendre des cartons.»

Les quolibets sont toujours plus audibles que les vivats de la foule et Xhaka est un homme qui prend les choses à cœur. «Granit est très agréable à vivre dans un groupe. Ce n’est pas quelqu’un qui va semer la discorde, enchaîne Pont. Mais il a l’esprit d’un leader, il a envie de l’être et il est surtout très ambitieux. Son envie de bien faire et de gagner peut parfois déborder.» Alors quand lui et les siens concèdent le nul contre Crystal Palace…