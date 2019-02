L’ultime envol de Matti Nykänen

Il était le Finlandais volant. L’athlète le plus décoré de son pays avec ses cinq médailles olympiques (dont quatre d’or, comme Simon Ammann bien des années plus tard), ses onze breloques acquises aux Mondiaux (six titres) et ses quatre globes du classement général de la Coupe du monde (76 podiums, dont 46 victoires). Mais peu de temps après avoir réalisé, aux JO de Calgary en 1988, un triplé resté unique dans l’histoire du saut à skis, à savoir s’adjuger lors d’une même édition les trois médailles d’or à saisir – sur petit et grand tremplins, puis dans le concours par équipes – Matti Nykänen avait entamé une vertigineuse dégringolade. À 26 ans, talent précoce, il s’était retiré de la compétition, après sa pire contre-performance: une 50e place lors des Mondiaux en 1991.

Sa nouvelle vie, loin des tremplins, l’ange déchu ne s’en est jamais accommodé. «Je rêve tous les soirs que je saute encore», avait-il soupiré en 2006, nostalgique, lors de l’avant-première du film «Matti: l’enfer est pour les héros».

Après la gloire sportive, le Finlandais adulé par tout un peuple avait multiplié les frasques, peinant à assumer sa célébrité. Une reconversion plutôt réussie comme chanteur, mais aussi comme strip-teaseur, conseiller conjugal, DJ-animateur ou employé du téléphone rose, ont valu à Matti Nykänen l’attrait des tabloïds. Adoubé George Best ou Diego Maradona du saut à skis, il a lutté toute sa vie contre l’alcoolisme, dilapidé sa fortune et multiplié les démêlés avec la justice.

En 2004, le skieur à la chevelure platine avait écopé de 26 mois de prison pour avoir poignardé une proche lors d’un jeu ayant mal tourné. Quatre jours après sa libération, il avait été remis derrière les barreaux pour avoir violemment agressé son épouse d’alors, Mervi Tapola. «Je n’ai pas de vie privée, mais j’ai en effet une mauvaise image», avait écrit Matti Nykänen en préambule à sa biographie au titre évocateur: «Salutations de l’enfer». À tel point que les jeunes générations ont appris à le connaître davantage par ses déboires que par ses fantastiques exploits.

L’an dernier, l’homme tourmenté s’était découvert diabétique. La maladie a fini par l’emporter hier, à seulement 55 ans. Son empreinte sur son sport, elle, n’est pas près de s’envoler. (24 heures)