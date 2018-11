La FIFA a étouffé une enquête avant le Mondial

Que la Coupe du monde en Russie fut belle. Elle a fait oublier, le temps d’un été, l’immense scandale du dopage d’État. Mais promis juré, le football russe, lui, était propre. C’est ce qu’a assuré la FIFA, le 22 mai 2018 dans un communiqué, trois semaines avant le coup d’envoi de la compétition.

En réalité, la fédération a tout fait pour étouffer le scandale. Les documents Football Leaks, analysés par l’EIC (European Investigative Collaborations) montrent que Maria Claudia Rojas, procureure interne de la FIFA, a empêché Richard McLaren, l’homme qui a documenté le dopage d’État russe, d’enquêter avant le Mondial. Alors même que Gianni Infantino avait reçu en décembre 2017 une liste confidentielle de 11 joueurs russes suspectés de dopage, dont deux membres de l’équipe nationale, Sergei Ignashevich et Mario Fernandes.

L’histoire commence en 2016. Suite aux révélations de la chaîne allemande ARD sur le dopage aux JO de Sotchi, l’Agence mondiale antidopage (AMA) mandate un enquêteur indépendant, l’avocat Richard McLaren. Ses deux rapports, publiés en juillet et en décembre 2016, sont explosifs. Des centaines d’athlètes dopés ont été protégés et leurs tests falsifiés.

Protéger Vitaly Mutko

Les rapports portaient sur les sports olympiques. Mais le foot est aussi plongé dans la tourmente. L’enquêteur a en effet identifié onze footballeurs dont les contrôles positifs ont été «blanchis». Surtout, le rapport indique que l’un des principaux responsables du système n’est autre que Vitaly Mutko, ministre des Sports et président de la fédération russe de football. Une épine douloureuse dans le pied de la FIFA, car Mutko siège aussi dans son comité exécutif et est président du comité d’organisation du Mondial 2018. Un CV qui n’effraie pas Cornel Borbély, président de la chambre d’instruction du comité d’éthique de la FIFA. Dès le 19 juillet 2016, il contacte McLaren qui confirme avoir des documents impliquant Vitaly Mutko. Suite à de nouveaux échanges, le directeur juridique de la FIFA, Marco Villiger, rédige le 13 décembre 2016 un mémo confidentiel adressé à Gianni Infantino. Sa conclusion est d’une prudence de Sioux: une «analyse complémentaire serait nécessaire». En clair, il faudrait ouvrir une enquête.

Mais le dossier traîne. En mars 2017, Miguel Maduro, président du comité de gouvernance de la FIFA, force Mutko à quitter le comité exécutif, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Deux mois plus tard, Maduro est viré par Infantino. Le Portugais expliquera par la suite que la secrétaire générale Fatma Samoura a fait pression sur lui pour que Mutko soit maintenu: «Elle m’a dit que [dans le cas contraire] la Coupe du monde serait un désastre et que la présidence [d’Infantino] serait remise en question.» Dans un entretien à l’EIC, Maduro précise qu’Infantino en personne a essayé de le «convaincre» de maintenir Mutko. En ce mois de mai 2017, Infantino se débarrasse des gêneurs. Outre Maduro, il parviendra, lors du Congrès de Manama, à se débarrasser des deux présidents du comité d’éthique, Cornel Borbély et Hans-Joachim Eckert. Borbély est remplacé par la Colombienne Maria Claudia Rojas, une juriste sans expérience de la lutte anticorruption. Comme révélé grâce aux Football Leaks, elle semble avoir été choisie pour garder les affaires sensibles sous contrôle. Rojas a été recommandée à Infantino par le président de la fédération colombienne, qui la qualifie de «candidate de luxe» et de «superamiga» («supercopine»).

Enquêteur trop curieux

En mai toujours, le comité d’éthique reprend contact avec McLaren. Un rendez-vous est calé en août au siège de la FIFA. Mais deux jours avant la rencontre, Maria Claudia Rojas fait faux bond. S’ensuivent des échanges de courriers sans que les deux parties ne parviennent à se mettre d’accord sur un mandat d’enquêteur spécial.

Le point de discorde? La méthodologie de McLaren, qui veut s’appuyer sur des données confidentielles issues des laboratoires russes et sur des entretiens avec des lanceurs d’alerte. La Colombienne lui demande d’adoucir la copie, ce qu’il fait. Mais le 27 novembre, un collaborateur de Rojas se plaint à sa patronne: McLaren «ne respecte toujours pas la portée et les exigences [de] notre précédente lettre. […] Il a réduit la portée des services d’enquête proposés, [mais] cette portée est encore trop étendue, comprenant des questions telles que des interviews avec divers dénonciateurs et témoins (non nommés ou identifiés) ou l’examen des résultats des tests médico-légaux.» Mais face à l’insistance de McLaren qui met en garde contre des «preuves qui risquent de s’évanouir», elle promet de lui envoyer «bientôt» le contrat qui formalisera sa mission.

À la FIFA, le dossier russe est plus brûlant que jamais. Le 28, la fédération reçoit une liste de 11 joueurs russes suspectés de dopage. Mais les informations fournies par la fédération russe sont minimalistes. Il n’y a que les noms et leur club. Rien sur les circonstances des contrôles ni sur leurs résultats. L’agence russe n’a pas voulu fournir ces informations «pour des raisons de confidentialité», écrit la fédération russe à la FIFA. Les documents ne peuvent être transmis qu’avec «le consentement des athlètes», ce qui est malheureusement «impossible parce qu’ils sont en vacances ou résident en dehors de la Russie». La liste est si sensible qu’elle est transmise au président Gianni Infantino. «Cela ne veut pas dire en soi que ces personnes ont violé les règles antidopage, lui précise toutefois un cadre. Cela fera l’objet d’investigations complémentaires.»

Opération anti-McLaren

Encore faudrait-il que la FIFA ouvre une enquête. Le 16 janvier 2018, Richard McLaren contacte à nouveau Claudia Maria Rojas. «Vous ne m’avez toujours pas envoyé de contrat. Je me demande s’il ne s’est pas perdu quelque part», ironise-t-il. La pique semble avoir fait mouche. Car soudain, tout s’accélère. Un rendez-vous téléphonique est fixé le 22 janvier.

Mais c’est surtout l’opération anti-McLaren qui s’enclenche. Trois jours après, le secrétariat de Rojas écrit au secrétaire général de l’AMA, Olivier Niggli, afin qu’il recommande à la FIFA «trois personnes ou sociétés indépendantes spécialisées dans les enquêtes sur le dopage». Un affront pour McLaren. Rojas, elle, est devenue injoignable. «Est-ce que vous pourriez s’il vous plaît m’expliquer ce qui se passe», écrit-il fin février 2018. La «superamiga» indique par courriel à ses collaborateurs ce qu’ils doivent répondre: le 22 janvier, elle «n’a jamais dit à McLaren que son protocole a été accepté», même si elle l’avait approuvé par écrit un mois plus tôt. La procureure demande aussi que l’on dise à McLaren qu’il ne frappe pas à la bonne porte: le comité d’éthique, avec lequel il négocie depuis des mois, n’est pas chargé de l’affaire russe. Car un an et demi après la remise du rapport McLaren de 2016, une enquête a enfin été ouverte par la FIFA, mais elle a été confiée à l’unité antidopage. Ce qui présente un double avantage. Contrairement au comité d’éthique, cette unité est placée sous la responsabilité de l’administration, c’est-à-dire de Gianni Infantino. Et cerise sur le gâteau, l’unité antidopage est chargée de contrôler les joueurs. Il n’y aura donc aucune investigation sur le puissant Vitaly Mutko.

La FIFA parvient à ses fins

À London (Canada), à 200 kilomètres de Toronto, Richard McLaren, 73 ans, a accepté de recevoir l’EIC au 18e étage d’un gratte-ciel du centre-ville. Nous lui montrons les documents issus des Football Leaks. Et tout s’éclaire: «Maintenant, je comprends pourquoi à certains moments je n’avais aucune nouvelle d’eux. Il s’est passé des choses en coulisses que je n’ai pas remarquées.» Le Canadien sourit: «Avec le recul, je pense que la FIFA n’a jamais voulu d’enquête. Et au final, c’est ce qu’ils ont obtenu.» Maria Claudia Rojas a refusé de répondre à nos questions. Le service de presse de la FIFA a lui indiqué que le comité d’éthique a «contacté d’autres fournisseurs de services au vu du montant de l’investissement nécessaire pour s’attacher les services de M. McLaren». Au final, la FIFA a estimé qu’elle n’avait «pas besoin d’aide extérieure». Le 22 mai 2018, trois semaines avant le Mondial, la FIFA a publié un communiqué sur les conclusions de ses «investigations suite aux rapports McLaren» de 2016. Elle affirme qu’elle a «pris contact avec le professeur McLaren pour lui demander des informations complémentaires et discuter de la méthode que la FIFA devait adopter». Verdict: aucun élément de preuve suffisant n’a été découvert attestant d’un possible dopage des joueurs de l’équipe nationale russe. L’enquête a donc été classée, avec l’«accord» de l’AMA. Aucune trace toutefois de la liste des 11 footballeurs russes soupçonnés de dopage reçue en décembre 2017. Contactée par l’EIC, la FIFA n’a pas souhaité commenter. Quant à la fédération russe, elle en a confirmé l’envoi, précisant qu’au sujet des deux internationaux Ignashevich et Fernandes, «il n’y avait aucune base pour les suspendre, […] aucune allégation à leur encontre». (24 heures)