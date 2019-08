La «Fédérale», ou le plus grand événement sportif suisse de l’année

Unique mélange de tradition absolue et de modernisme, la Fête fédérale de lutte suisse et des sports alpestres est désormais le plus grand événement sportif du pays. Il y a quelques années, alors qu’il siégeait au Conseil fédéral, Christoph Blocher avait déclaré: «Tu sais, la Fête fédérale est aux conservateurs ce que le 1er mai est aux gens de gauche.» Il avait dit «tu», parce que c’est une des règles que l’on doit observer quand on se retrouve dans l’arène gigantesque. Le vouvoiement, ici, n’est que le fait de ceux qui ne connaissent pas l’événement.

Tradition dominicale

Un événement? Surtout, une formidable évolution. La lutte suisse – dite aussi lutte à la culotte – est née de ce qui était une tradition il y a des siècles de cela dans les campagnes: le dimanche, on se retrouvait autour d’un rond de sciure et c’était à celui qui se montrait le plus fort. Le soir venu, on rentrait à la ferme, fier d’avoir gagné ou bien décidé à obtenir sa revanche le dimanche suivant.

Fin du flash-back. La Zug Arena, qui accueille ce week-end l’événement, a une circonférence de 850 mètres, 18 de hauteur, la surface interne comprend sept ronds de sciure (14 mètres de diamètre chacun); elle accueillera 56'500 visiteurs honorés d’avoir été choisis: 183'000 demandes étaient parvenues aux organisateurs! 300'000 éléments ont été nécessaires pour ériger le plus grand stade temporaire au monde, soit 3000 tonnes de matériel; jusqu’à 300 personnes ont été déployées pendant les périodes de pointe de la construction. Budget total: plus de 35 millions de francs, six fois plus qu’il y a une vingtaine d’années. Parce que, entre-temps, le plus traditionnel des événements sportifs du pays s’est ouvert à la publicité.

Des chiffres uniques par leur ampleur, qui n’ont pas pour autant transformé les lutteurs en affiches musclées et l’intérieur de l’arène en un prospectus géant: «Il y a tellement d’entreprises qui désirent financer l’achat du taureau traditionnellement remis au vainqueur que, désormais, il y a tirage au sort pour choisir la marque qui aura cet honneur», explique notre confrère Klaus Zaugg, un des spécialistes de cet événement.

Le poids de la télévision

Comment expliquer un tel phénomène? Les conservateurs romantiques insistent sur le retour aux valeurs nationales, pied de nez à la mondialisation. Mais la vérité est bien différente, qui s’articule autour de deux lettres: TV! En 1998, à Berne, la télévision alémanique avait rendu l’antenne avant le combat décisif entre Jörg Abderhalden et Werner Vitali, pour cause de derniers tours du GP de Belgique de formule 1. Les protestations avaient été telles… et les taux d’écoute de la télévision locale «TeleBärn» si monstrueux que depuis, il n’est plus question de laisser la priorité à MM. Hamilton & consorts.

Longtemps réservée à un groupe de connaisseurs, la Fête fédérale de lutte, grâce aux retransmissions de la télévision, attire désormais la curiosité du grand public, pas seulement pour les combats, mais aussi, surtout, pour tout ce qui les entoure: les fameuses culottes des acteurs, les chants traditionnels, le son des cors des Alpes, les concours de lancers, dont celui de la fameuse pierre d’Unspunnen (83,5 kg). Chacun aura compris l’intérêt pour de grandes entreprises de devenir partenaires d’un tel événement.

Ah oui, dernière chose: si vous allez à Zoug, ce week-end, n’oubliez pas de leur dire «tu», c’est la règle!