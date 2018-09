La France ne sait plus sur qui compter

Le tennis français ne sera pas passé complètement inaperçu à New York. Deux images lui survivront: la tignasse peroxydée de «Richie» Gasquet, l’éternel enfant prodige, comme un besoin subliminal de redevenir une tête blonde. Et, surtout, Alizée Cornet qui, d’un simple retournement de T-shirt sur le court, a fait plus pour l’évolution du tennis féminin que toutes ses compatriotes réunies.

En cette année où aucun Français n’a atteint les quarts de finale d’un Grand Chelem, nos confrères ne parlent plus de quinzaine, mais de carrières à la petite semaine. «C’est une catastrophe, mais elle était prévisible», soupire Quentin Moynet, spécialiste du tennis à «L’Équipe». Prévisible parce que Tsonga n’est pas là (il est où, d’ailleurs?), parce que Monfils ne kiffe pas la vie, parce que «Richie l’artiste» restera à jamais un chanteur de salle de bains, et parce que Paire restera… Paire. Quant à Pouille, celui que la France ébaudie présentait comme un avion de chasse, il a tout, les mines et la vitesse, sauf l’approche d’un va-t-en-guerre.

Au stade comminatoire de la désillusion, la France des baltringues n’a pas trop d’une Coupe Davis à brandir fébrilement (2017, l’année où tous les cracks ont déclaré forfait) pour défendre les vestiges d’une épopée glorieuse, de René Lacoste à nos jours. L’ennui est que ce jour de gloire ne semble pas près de réarriver. Encore moins avec un président conspué, Bernard Giudicelli, dont la popularité ferait passer celle de Macron pour de la liesse.

Chichas et bikinis

L’homme est accusé de tout, mais il s’en fout: pourfendu jusque parmi les basses classes (Nicolas Mahut, ATP 131), condamné pour son regard louche sur la combinaison en latex de Serena Williams, blâmé pour sa propension à faire le coq, accusé de brader le patrimoine affectif français, le cuistre, en adoptant la réforme de la Coupe Davis. «Ce que Bernard Giudicelli a dit cette semaine à New York est terrible pour l’image de notre sport», a fulminé Alizée Cornet.

«Je souhaite que nous accueillions bientôt un nouveau joueur… dans le top 100. Ce n’est plus arrivé depuis deux ans»

Éric Salliot, reporter à RMC

Pour paraître moins benêt, Pouille s’est mis en demeure de poster des clichés de ses vacances à Saint-Tropez, en l’occurrence le parfait cliché du sportif zigoto, avec tout ce qu’il faut de mojitos, de chichas, de yachts, et de bikinis rikikis. «Il ne manquait plus que ça à notre image», déprime un officiel. Dans un cadre moins exposé, une jeune junior a créé un certain émoi, lundi, en occupant deux sièges d’un bus officiel archibondé et, pis, en refusant de céder une place à son père.

Informé de la rogne populaire, Gasquet dit «putain» toutes les deux phrases et soupire comme un fer à repasser: «Déjà, quand on était quatre dans le top 10, on était critiqué, alors là…» Alors là, c’est le pompon: «En France, dès que tu n’es pas trop mauvais gamin, on te donne tout. Résultat: moins de grinta», commente un internaute de lequipe.fr, en porte-voix de la nation cocardière. Et 42 pouces levés pour cet autre post: «Ce problème mental chez nos joueurs devient presque un art de vivre. Les mecs se contentent de (tournois ATP) 250 à Metz ou Montpellier, se paient une Porsche et un trois-pièces en Suisse, quelle ambition! Va falloir qu’on remédie à la chose avec des coaches de l’US Army.»

Hédonisme à la française

Cette image d’une France jouisseuse et douillette est assumée par l’écrivain Denis Grozdanovitch, lui-même ancien champion national junior, «une promesse du tennis» qu’il n’a jamais su honorer. Nous l’avions interviewé sur le sujet en mai de l’année dernière, peu avant Roland-Garros: «Nous aimons la vie et le vedettariat, avait-il revendiqué avec panache. Nos talents ne deviennent pas des champions? Tant mieux. Cet insuccès reste lié à une forme d’hédonisme à la française, où un sportif à peu près bon mène une vie de nabab, sort en boîte, et jouit d’un attrait irrésistible. Devons-nous nous en affliger autant que les petits cadors du patriotisme sportif cherchent à nous en persuader? Pourquoi de jeunes adolescents adulés et privilégiés, élevés dans des valeurs tout de même assez tenaces de bien-vivre telles qu’elles subsistent en France, iraient se mettre en tête de devenir à tout prix le numéro un mondial, le dominant intégral, dans l’angoisse et un rythme de vie dément?»

Cette vision manichéenne de la productivité humaine n’arrange pas nos confrères de la presse, commis à la valorisation du tennis français à longueur de défaites. Mais Éric Salliot, reporter à RMC, apprend à vivre avec son époque: «Je souhaite que nous accueillions bientôt un nouveau joueur… dans le top 100. Ce n’est plus arrivé depuis deux ans. Pour moi, ce chiffre devient obsédant: deux ans! Ugo Humbert (ndlr: battu par Stan Wawrinka au deuxième tour) pourrait devenir ce nouveau joueur. Je l’espère profondément.»

Si l’espoir fait vivre, et que les Français sont de bons vivants, alors il n’y a aucune raison de désespérer. (24 heures)