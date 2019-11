La Russie risque bel et bien d’être lourdement sanctionnée

Une mise au ban du sport international de la Russie pendant quatre ans. Avec l’exclusion des Jeux olympiques pour les sportifs russes qui ne seraient pas «en mesure de démontrer qu’ils ne sont impliqués en aucune manière» dans les affaires de dopage, comme c’était le cas lors des Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang 2018. C’est l’une des recommandations principales faite à l’Agence mondiale antidopage (AMA) par son comité de révision de la conformité (CRC).

Le 9 décembre prochain à Paris, le comité exécutif de l’AMA pourrait donc confirmer cette recommandation en suspendant l’agence antidopage russe (Rusada). «Il y a une réelle volonté de marquer un gros coup, observe Jean-Loup Chappelet, professeur à l’IDHEAP de Lausanne. Ce serait une première historique.»

De graves manipulations

Parmi les griefs les plus graves: la disparition de «centaines» de résultats de contrôles antidopage suspects parmi les fichiers que Moscou avait remis à l’AMA au début de l’année, démarche qui avait pour but de restaurer une relation de confiance après le scandale lié au dopage institutionnel qui secoue le sport international depuis cinq ans. «Ces manipulations gravissimes rappellent la situation de l’Allemagne de l’Est dans les années 1960-1970», estime le spécialiste de l’olympisme.

«L’AMA est devenue plus solide, en se dotant d’une liste prédéfinie de sanctions qui a renforcé sa légitimité et sa crédibilité», précise Jean-Loup Chappelet. Si des mesures sportives peuvent être prises par le comité exécutif de l’AMA en guise de punition, le dernier mot reviendra toutefois au Tribunal arbitral du sport (TAS), devant lequel la Russie pourra faire appel.

Ce qu'ils en pensent

«Il ne faut pas salir un seul pays»

Slava Bykov Légende du hockey russe et soviétique

«Je suis désorienté: on mélange sport, politique et jeux d’influence. Je suis contre la tricherie et je suis le premier à vouloir trouver des solutions, mais pour cela, il faut que les pays s’unissent. Je ne dis pas que la Russie est blanche comme neige. Mais il faut reconnaître que tout a été mis en œuvre pour associer mon pays au dopage, alors que ce problème concerne le monde entier. Si l’on veut jouer au procureur, alors il faut être honnête vis-à-vis de tout le monde et non pas salir la réputation d’une seule nation.»

«Je déteste les punitions collectives»

René Fasel Président de l’IIHF et membre du CIO

«Je rejoins Thomas Bach, le président du CIO, lorsqu’il dit qu’il faut chercher les responsables et les punir. Par contre, je déteste les punitions collectives comme celles que risque encore la Russie, car c’est totalement exagéré. Aux JO 2018 par exemple, les hockeyeurs russes n’avaient rien à voir avec toute cette affaire. Au final, ce sont des décisions politiques et non pas sportives. Elles laissent un vilain arrière-goût. Il faut punir les tricheurs, mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier.»

«La suspension semble logique»

Martial Saugy Chercheur antidopage à l’UNIL

«Je comprends la recommandation de suspension de la Russie qu’a faite à l’AMA son comité de révision de la conformité, en vertu des tricheries qui se sont avérées effectives. Il semble qu’il y ait eu des modifications de fichiers pour protéger des athlètes et ne pas permettre aux techniciens de trouver les preuves de culpabilité. La Russie a eu toutes les chances de rentrer dans le giron international, mais elle n’a pas fait preuve de bonne volonté pour tourner la page. Par analogie à un contrôle positif chez un athlète, la suspension semble logique.»