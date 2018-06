La Suisse entre en danse en accrochant le Brésil!

Ils l’ont donc fait. Ils se savaient déjà grands sans l’avoir montré encore, ils le répétaient, ils le respiraient et, dans leur optimisme, on voulait voir des rêves inaccessibles. Pourtant le résultat est là: premier match dans ce Mondial 2018, face à un Brésil effrayant de qualités, et à l’arrivée voilà les internationaux suisses qui sortent du terrain avec un nul 1-1 en poche.

Attention, le passé rappelle qu’un très bon résultat contre un champion du monde en puissance ne garantit rien. C’est évidemment contre la Serbie, le 22 juin, et contre le Costa Rica, le 27 juin, que tout se jouera. Mais pour avoir su relever la tête en équipe face à Neymar et ses stars, la Suisse a plus que jamais du répondant. Et de la confiance à revendre.

Bien sûr tout ne fut pas parfait, loin de là. Évidemment tout fut si ténu que dans les terribles dernières minutes, quand tout aurait pu basculer sous la pression auriverde, la Suisse a eu beaucoup de chance parfois. Mais, à bouder son plaisir, on perd l’essentiel. La Suisse s’est comportée en équipe, elle a suivi des consignes de jeu en prenant des risques, elle a fait le dos rond en groupe. D’ailleurs, elle peut dire merci à un homme. Le monde est mal fait. S’il était parfait, il y aurait ainsi deux ou trois Valon Behrami de plus sur le terrain avec un maillot suisse sur le dos et, confronté à ces hommes-là, le Brésil aurait salement grimacé. Seulement voilà: il n’y a qu’un Valon. Quatrième Coupe du monde pour le patron moral du groupe, et c’est encore lui qui doit servir d’exemple, comme si le temps ne courait plus, comme si sa débauche d’énergie devait violemment contraster avec les retenues troublantes de tant de ses coéquipiers.

Le monde est fou. Il laisse le «vieux» Behrami boucher les trous pendant que Schär s’égare, que Seferovic assiste en spectateur aux duels qui le concernent, que Dzemaili ne soit pas si souvent en retard dans tous ses gestes, ou que Xhaka, si précieux dans ses placements défensifs, omette de l’être aussi pour donner les bonnes impulsions avec régularité. Shaqiri aussi, d’ailleurs, oublieux de défendre avec hargne sur le côté de Marcelo, Coutinho, Neymar.

Rageant, ce monde-là l’est aussi quand tout se bouscule, tout s’affole autour des intentions brésiliennes. Bien sûr que la Seleção est plus forte que la Suisse. Mais il lui fallait encore en faire la démonstration. Avec un Behrami extraordinaire de sacrifice, le flanc droit de la Suisse tenait donc comme il pouvait. Mais l’oxygène se faisait rare. À ces altitudes d’abnégation, le moindre manquement coûte cher.

C’est sur une sortie de zone désastreuse d’imprécision que le malheur allait frapper. Coupable au moins d’avoir sérieusement manqué de concentration pour écarter le danger au plus loin, Steven Zuber adresse une tête imparfaite qui file bêtement vers Coutinho. Exactement ce dont il fallait se méfier, ce qui avait été seriné: Coutinho a accepté l’offrande et l’a rendue en guirlande, tout droit dans la lucarne de Sommer. Un chef-d’œuvre qui n’atténuait pas la tristesse helvétique.

Tout le monde suffoque

C’est là que le monde est devenu magique. Le Brésil est meilleur dans tous les secteurs du jeu, c’est sûr. Quand Neymar combine avec Coutinho, Casemiro ou Gabriel Jesus, tout le monde suffoque, l’apnée est insolente. Mais quand l’arrogance d’une Seleção qui se sait supérieure la conduit à relâcher l’effort, à se contenter du suffisant, alors quelque chose d’impossible se produit.

Le 4-2-3-1 de Petkovic qui se recroquevillait sur lui-même s’ouvre un peu, face à ce 4-3-3 brésilien qui ne vaut le frisson que quand il pousse sans raison. À reculer un peu, il permet à l’étranglé de respirer.

Et même à Zuber, sans doute le plus mauvais sur le terrain, d’être au bon endroit au bon moment. Un corner de Shaqiri, une petite poussette dans le dos de Miranda qui est omise, et cette tête qui file sous la latte. De zéro à héros, la magie oui. Que les Embolo, Zakaria ou Lang, entrés comme des chefs, n’ont pas éteinte.

Les notes des Suisses

Yann Sommer

8

Sa responsabilité n’est bien sûr pas engagée sur la frappe extraordinaire de Coutinho. Il a réussi un arrêt très difficile – et important – en toute fin de match, sur une tête de Firmino. Belle présence globale.

Stefan Lichtsteiner

6

Un engagement sans faille dans une zone de terrain plutôt bien habitée. Moins offensif qu’à son habitude.

Fabian Schär

6

Approximatif dans ses passes en première mi-temps, heureusement bien meilleur par la suite. Solide et attentif au marquage.

Manuel Akanji

7

Il s’est vite imposé comme le leader en défense. La charnière centrale a souffert en fin de rencontre, mais elle n’a pas trop concédé d’espace malgré la pression adverse.

Ricardo Rodriguez

6

Son calme et sa lucidité ont été précieux, même si son apport offensif a été moindre.

Valon Behrami

8

Il a montré l’exemple en termes d’agressivité et de courage, notamment dans quelques batailles féroces engagées avec Neymar l’artiste.

Granit Xhaka

5

Une performance très moyenne pour l’homme dont on attend beaucoup s’agissant de lucidité, de vista et de qualité technique.

Xherdan Shaqiri

6

Il est allé crescendo. A multiplié les initiatives en seconde période. A déposé le ballon sur la tête de Zuber pour le but suisse.

Blerim Dzemaili

5

A longtemps cherché sa position dans un contexte évidemment difficile, surtout avant la pause. Mieux par la suite, malgré une relation trop réduite avec Seferovic devant lui.

Steven Zuber

7

A longtemps paru insuffisant. Mais il a bien sûr l’immense mérite d’avoir marqué.

Haris Seferovic

4

Il a couru et couru, mais n’a pas réussi grand-chose de concret, avec il est vrai peu de ballons intéressants à exploiter. Il reste une énigme. A revoir (ou pas).

F.R. (24 heures)