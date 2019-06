La Suisse jouera sa qualification dimanche en Serbie

L’équipe de Suisse n’est pas parvenue à valider son ticket pour l’Euro 2020, mercredi sur le parquet de la Bossard Arena de Zoug. Les hommes de Michael Suter se sont inclinés 33-28 face à la redoutable Croatie, multiple médaillée mondiale et olympique. Les Croates se sont échappés en fin de première période (17-13 à la pause) et ont conservé leur avantage jusqu’au bout. Grâce notamment à une efficacité au tir largement supérieure (72% contre 56%).

La donne est toutefois toujours la même qu’avant le coup d’envoi pour la sélection nationale: il lui faut un point pour être certaine d’être de la partie en janvier prochain du côté de l’Autriche, de la Norvège et de la Suède. Et pour disputer son premier tournoi majeur depuis 2006.

Le contexte est néanmoins différent. Victorieuse en Belgique, la Serbie est en effet revenue à deux longueurs de la Suisse, deuxième du groupe 2 des qualifications derrière la Croatie. Tout se jouera donc dimanche, lors de la dernière journée des éliminatoires, pour Andy Schmid et ses coéquipiers, qui se déplaceront à Novi Sad, justement. En ayant battu les Serbes 29-24 durant la phase aller, la Nati pourra se contenter d’un nul ou d’une défaite par moins de cinq longueurs d’écart pour être propulsée à l’Euro.

Si d'aventure elle devait chuter plus lourdement et ne pas terminer parmi les deux premiers de son groupe, les six points qu’elle totalise pourraient encore lui permettre de faire partie des quatre meilleurs troisièmes (8 poules au total) également qualifiés. (nxp)