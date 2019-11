La Suisse se fait peur avant de s’offrir le bonheur promis

Lundi soir, quand la Suisse fêtera officiellement et mathématiquement sa qualification directe à l’Euro 2020 par la grâce d’un succès de formalité à Gibraltar, alors qu’un simple nul lui suffit, tout aura été noyé dans la liesse légitime des accomplissements joyeux. Présente en phase finale d’un quatrième tournoi majeur de suite, cette génération si talentueuse aura fait mieux que toutes les autres avant elle, dans la douleur étrange d’un match compliqué face à la Géorgie peut-être, mais avec un bonheur déjà promis. Oui, tout se sera dissipé de ces difficultés, pour ne laisser place d’abord qu’à cette action d’école qui a permis à Cédric Itten, le Saint-Gallois, de marquer le but de la victoire, chassant les spectres d’un chiche nul qui aurait terni la soirée.

Le poids des absents

Il faut croire que la destinée de cette génération-là est écrite pour durer, avec des jeunes qui grossissent les rangs, mais avec des schémas toujours tournés vers le jeu. Il y a eu des frayeurs, c’est vrai. D’abord désordonnés, les élans offensifs de cette Suisse si supérieure aux modestes Géorgiens ont emprunté de chemins biscornus. Le faux rythme de cet adversaire capable de tenir tête au Danemark mais aussi de prendre deux buts contre Gibraltar n’y était pas pour rien. Cette Géorgie organisée pour subir et contrer a pourtant failli réussir son coup à la 19e, sur une improbable percée qui avait favorisé un trois contre trois. Le pointu désespéré de Kvilitaia surprenait alors Elvedi et Sommer pour s’écraser sur le poteau.

On ne saura jamais comment la Suisse aurait réagi. Mais l’on a mesuré les difficultés à forcer la décision ensuite. Le poids des absents peut-être. La mauvaise surprise aura été le forfait de dernière minute de Seferovic, touché aux ischio-jambiers gauches lors de l’échauffement. Un nom de plus au bas d’une liste de défections offensives longue comme le bras, Petkovic devant composer également sans Shaqiri, Embolo, Mehmedi, Gavranovic, Drmic et Zuber.

Pas d’excuse pour autant. Si cette Suisse veut préparer l’avenir, s’ouvrir à de nouvelles têtes, nécessité fait loi. Ajeti était ainsi à la pointe de l’attaque, Edimilson à sa droite, Varga à sa gauche, il y avait là des promesses à tenir dans ce 3-4-3 qui voyait encore Steffen sur le flanc gauche pour forcer le trait. L’intention était louable, la pression intense. Mais il manquait toujours ce zeste de conviction dans les derniers mètres. Xhaka s’est essayé aux frappes sourdes, comme Rodriguez, autant de frissons pour le portier géorgien devant ces ballons flottants.

Les visages se sont crispés

Longtemps, ce sont des regards entendus qui accompagnaient ces poussées de fièvre, comme s’il était certain que malgré les absents, malgré les minutes qui passaient, tout cela n’était forcément qu’une question de temps. Les visages se sont pourtant crispés en seconde période, quand quelques escarmouches géorgiennes frôlaient la cage de Sommer. Quand tout devenait laborieux à l’abord des trente derniers mètres constellés de Géorgiens statiques. Transparent, Ajeti a traversé la partie comme un fantôme, le jeune Vargas se sera démené sans faire la différence, un peu comme Edimilson. C’est là que Petkovic a lancé Cédric Itten.

À 22 ans, le local de l’étape aura été le sauveur, comme si le scénario avait été écrit pour lui. La triangulation a vu Xhaka à la baguette décaler rapidement Zakaria. Le centre du Genevois de Gladbach trouvait alors la tête d’Itten pour un petit bijou de finition.

Un nul aurait sans doute suffi à la Suisse, à compter sur une victoire attendue face aux amateurs de Gibraltar lundi. Pour tout dire, n’était un arrêt capital de Sommer sur une frappe en fin de partie, la Suisse a aussi joué avec le feu. Mais elle ne se brûle plus. Elle doit maintenant rester concentrée et poser la dernière pierre de ces qualifications à l’Euro 2020 en gagnant lundi soir à Gibraltar. Ce succès compliqué face à la Géorgie peut lui permettre de viser encore la première place du groupe D si le Danemark ne s’impose pas lundi à Dublin. C’est capital pour le tirage au sort des groupes de l’Euro 2020.