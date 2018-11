La Suisse va devoir s’inventer une défense

L’une des satisfactions d’un passé récent pour l’équipe de Suisse résidait dans sa charnière centrale. Fabian Schär et Manuel Akanji offraient toutes les garanties de sécurité et une belle qualité à la relance. Derrière les deux titulaires, Nico Elvedi montait en puissance et Johan Djourou, qui n’a jamais déçu avec le maillot rouge à croix blanche, était toujours prêt au combat. Bref, ce secteur semblait ne devoir poser aucun problème.

Sauf que ce rassemblement de novembre est traditionnellement propice aux blessures et aux forfaits plus ou moins diplomatiques, quand bien même il peut être très important. Ainsi, il y a exactement une année, la Suisse décrochait à cette occasion son billet pour la Coupe du monde en sortant péniblement l’Irlande du Nord en barrages. Et, dimanche, l’enjeu sera également bien réel: il s’agira de battre la Belgique pour accéder au «final four» de la toute nouvelle Ligue des nations. Ce qui devra être fait sans Fabian Schär (suspendu), Manuel Akanji et Stephan Lichtsteiner (tous deux annoncés blessés), pour ne parler que des défenseurs.

Oberlin pour Embolo

Si Schär (qui a le nez cassé!) est tout de même venu lundi à Lugano pour passer la semaine avec ses coéquipiers et, peut-être, jouer mercredi en amical face au Qatar, Vladimir Petkovic a de vrais soucis à régler en défense. Le «Mister» ne dispose en effet que de trois défenseurs centraux de métier, dont deux évoluent en deuxième division (Klose et Lacroix). De quoi inquiéter avant de défier la Belgique, même si les Diables Rouges ont aussi leurs soucis. Eden Hazard et Romelu Lukaku, tous deux incertains, ne se sont ainsi pas entraînés lundi.

«Il y a des situations plus simples, mais on ne doit pas se lamenter. Il faut rester positifs, tout en sachant que l’on ne sera pas favoris de ce match», a estimé Petkovic, qui a également appris que Breel Embolo, victime d’une fracture au deuxième os du métatarse, serait lui aussi forfait, tout comme Roman Bürki et Admir Mehmedi. Une vraie hécatombe. Dimitri Oberlin (Bâle) a été appelé lundi soir pour remplacer Embolo. (24 heures)