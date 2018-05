La croisade de Bruno Barth: «Ce sont d’abord des sportifs»

Il est venu à l’Hôtel de Ville en tenue de jogging, un peu comme un éclaireur. En attendant la torche des National Games et l’accueil du Conseil d’État, Bruno Barth déclare sa flamme au mouvement Special Olympics, qu’il dirige en Suisse depuis 2010. Son émotion est palpable. «Ces prochains jours, elle va être difficile à endiguer. Ce monde est extraordinaire, d’une formidable humanité», confie l’ancien directeur de l’Aide sportive suisse. «Et Genève a bien fait les choses en lui ouvrant grands son cœur et son centre-ville», ajoute-t-il avec infiniment de reconnaissance. Ce jeudi soir, en assistant à la cérémonie d’ouverture aux Bastions, il aura du mal à ne pas écraser une larme…

Le sport lui a pourtant déjà beaucoup apporté. Des frissons à l’époque de Magic Johnson et de la Dream Team. Une certaine fierté en contribuant à l’avènement de jeunes champions comme Lara Gut. Mais là, c’est plus fort que tout. «Côtoyer des sportifs en situation de handicap mental et leur entourage est une leçon de vie, un enrichissement personnel. Avec eux, inutile de quémander un merci. Ils viennent spontanément, à la pelle», s’émerveille le Zurichois.

Un acte pionnier

Plutôt guidé par le hasard, son parcours professionnel ne le prédisposait pas vraiment à occuper un tel poste. À épouser une telle cause. «C’était peut-être mon destin», glisse Bruno Barth. De celui-ci, il avait reçu un signe, du temps où il jouait au basket à Wetzikon. «On avait intégré dans notre club des joueurs en situation de handicap. En tant qu’arbitre, j’ai appris à mieux les connaître, à apprécier leur simplicité et leur joie de vivre. En fait, c’était une démarche pionnière. Aujourd’hui, grâce notamment à la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, on cherche plus que jamais à casser les barrières, à rapprocher tous les sportifs, quels qu’ils soient.» Après avoir bossé pour Adidas et McDo, quitté l’Aide sportive sur un désaccord stratégique, «volé» deux ans pour le tremplin d’Einsiedeln et subi la délocalisation de Switcher en Inde, Bruno Barth a trouvé sa voie. «Special Olympics m’était inconnu, mais j’ai vite compris qu’en m’y associant, il y avait quelque chose de fort à accomplir. J’ai toujours aimé faire avancer les choses.»

Une meilleure intégration

Car le dirigeant alémanique n’est pas qu’un doux rêveur à la sensibilité à fleur de peau. Tout en prenant à cœur sa nouvelle mission, il a renfloué et développé une institution qui affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel de 5 millions de francs, s’appuie sur une réserve financière de 1,2 million de francs et emploie 16 salariés. Avec cette force d’engagement, Special Olympics Switzerland peut entreprendre ses actions avec ambition. Techniquement, en organisant une cinquantaine de manifestations par année. Philosophiquement, en militant pour une meilleure intégration d’une population longtemps restée – ou maintenue – retranchée derrière ses différences. «Grâce au sport et à ses vertus inclusives, ils sont d’abord des footballeurs ou des joueurs de tennis», insiste Bruno Barth.

Voilà le travail de sensibilisation que lui et son équipe mènent depuis huit ans auprès des clubs, des associations et des fédérations. «L’idée est qu’ils ouvrent plus leurs structures à ces sportifs pas tout à fait comme les autres mais qui ont tant de choses à nous donner. On collabore avec eux, on les aide à former des coaches. C’est ensemble que l’on peut contribuer à une société plus unifiée. Le résultat est gratifiant pour tout le monde.» (24 heures)