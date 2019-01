La finale entre Djokovic et Nadal a déjà commencé

Un jeu de massacre. Stefanos Tsitsipas passé à la moulinette espagnole de Rafael Nadal jeudi, Lucas Pouille mis en miettes par un extraordinaire Novak Djokovic vendredi: les deux trentenaires avaient décidé de commencer la finale avant l’heure, sans nous le dire, chacun devant laisser l’empreinte la plus impressionnante en demi-finale.

Dans ce bras de fer à distance qui augure déjà d’un somptueux duel dimanche, il n’y a pas de vainqueur, pas encore, et c’est tant mieux. Les seuls perdants auront été, à part cette «NextGen» (nouvelle génération) qui a pris une brûlante leçon, les spectateurs.

On imagine un sympathique couple d’Australiens aimant le tennis: il leur en a coûté près de 700 francs pour deux places normales en demi-finale. La première a duré 1 h 46’, la seconde, un record dans son genre, 6-0 6-2 6-2 en 1 h 23’: ça fait cher la minute dans les deux cas, peu importe de savoir à laquelle ils avaient décidé d’assister.

Nadal et Djokovic n’y sont pour rien, bien sûr. Pas plus que Tsitsipas et Pouille qui auraient bien aimé avoir leur mot à dire. Mais la seule réalité, c’est cette supériorité des deux hommes, durant tout le tournoi. Après la démonstration de l’Espagnol, celle de Djokovic a pareillement laissé un sentiment d’invulnérabilité. Une statistique qui raconte le désarroi du Français: le Serbe n’a commis que cinq fautes directes de toute la partie. Le reste du temps, il jouait avec les lignes.

Deux hommes invincibles qui se rencontrent en finale, cela donne quoi? Cela rappelle déjà un souvenir indélébile: la finale de 2012 entre ces deux-là. Une finale? Un feu d’artifice, l’un des plus grands matches de tennis de l’histoire: 5 h 53’d’un mano a mano invraisemblable, record de durée d’une finale en Grand Chelem (pour le coup tout le monde en avait eu pour son argent) et à la fin une victoire folle de Djokovic 5-7 6-4 6-2 6-7 7-5.

«Mon plus grand rival»

Du temps est passé. Djokovic s’est perdu avant de se retrouver cet été, en escaladant en Provence la montagne Sainte-Victoire avec sa femme pour exorciser son élimination à Roland-Garros, contre Cecchinato en quart de finale. Nadal s’est encore brisé le corps, cessant toute compétition depuis l’US Open où il avait abandonné en demi-finale contre Del Potro, avant de se reconstruire magnifiquement, à en juger par ses performances australiennes. Ce sont ces deux monstres qui vont donc se retrouver, eux qui ne se sont d’ailleurs jamais vraiment perdus de vue.

Novak Djokovic ne s’est pas fait prier pour le rappeler. «Historiquement, Nadal est tout au long de ma vie et de ma carrière le plus grand rival contre lequel j’ai joué, sur toutes les surfaces», a lâché le Serbe. Acerbe pour la circonstance. On sait qu’entre lui et Federer cela n’a jamais été l’amour fou, mais la pierre jetée dans le jardin du Suisse à la veille de la finale de Melbourne a valeur de rocher.

Il n’empêche. Les chiffres sont là: le Serbe a disputé 52 matches contre Nadal et 47 contre Federer. Dans les deux cas, il est devant ses deux meilleurs ennemis aux confrontations directes. Il mène 25-22 face au Suisse et 27-25 face à Nadal. Cela n’enlève rien à l’aura de Federer et ses 20 titres en Grand Chelem, ou à celle de Nadal qui en est à 17, tandis que «Nole» n’en est qu’à 14. Mais à 31 ans, contre les 32 d’un Nadal au corps souvent meurtri et les 37 de Federer, il a le vent en poupe, lui qui a remporté Wimbledon et l’US Open.

Le «nouveau» Nadal, meilleur au service, plus agressif dans l’échange, pourra-t-il contrer ce Djokovic qui a chassé ses démons? Là aussi des chiffres. Sur surface dure, Djokovic mène 18-7, surtout il a remporté les sept derniers matches contre l’Espagnol sur dur. Quand il croise Nadal dans une finale (pas seulement dans un tournoi majeur), c’est le Serbe qui s’impose le plus souvent: il mène 14-10 à ce stade de la compétition et 8-3 sur surface dure en finale. En revanche, Nadal n’oubliera pas que quand c’est en Grand Chelem qu’il croise Djokovic, il s’impose huit fois sur cinq. Et que quand c’est une finale de Grand Chelem qui doit départager les deux hommes, Nadal s’est imposé quatre fois, Djokovic trois fois. Cela promet pour dimanche.

(24 heures)