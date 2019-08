La guigne colle encore aux basques du SLO

«Contre Winterthour, Andréa Mutombo s’est sérieusement blessé au tendon du quadriceps de la jambe gauche. Il doit maintenant subir de nouveaux examens pour savoir s’il doit ou non être opéré. Mais, quel que soit le verdict, je ne pense pas que nous le reverrons avant l’année prochaine. C’est une vraie grosse tuile. Pour le joueur bien sûr mais pour nous aussi, car nous perdons d’entrée notre meilleur élément.»

Andrea Binotto n’est pas homme à se laisser abattre, mais force est de constater que le brin de réussite qui avait accompagné Stade-Lausanne-Ouchy la saison dernière lui tourne un peu le dos depuis quinze jours. Malgré deux performances collectives plus que réjouissantes contre GC et Winterthour, son équipe a fini par concéder autant de défaites. «Le fait d’avoir perdu ces deux matches est plus frustrant qu’inquiétant, analyse l’entraîneur du SLO. Il ne faut pas oublier que nous avons fait mieux que jeu égal avec deux des meilleures équipes de Challenge League et qu’avec un peu de réussite nous aurions pu l’emporter à chaque fois. J’ai donc bien des raisons d’être très satisfait de ce que nous avons proposé jusque-là, même si nous sommes tous conscients qu’il nous reste encore beaucoup de petites choses à améliorer pour inverser la tendance.»

Dans ce sens, le calendrier offre peut-être au néo-promu une bonne occasion de débloquer son compteur, dimanche. La venue de Vaduz – tout frais vainqueur des Hongrois de Videoton jeudi en Europa League – survient au meilleur moment pour SLO. «Après les 120 minutes que Vaduz a livrées jeudi, admet Andrea Binotto – que j’ai d’ailleurs en partie suivies – une certaine fatigue pourrait effectivement se faire ressentir. Mais, après cette qualification, on ne peut pas non plus exclure que les Liechtensteinois soient aussi portés par une certaine euphorie…»