La légende Kasparov domptée par la relève

La légende russe des échecs Garry Kasparov, qui domina sans partage sa discipline pendant 15 ans, a connu mardi sa première défaite depuis son retour à la compétition aux Etats-Unis, où il s'offre une parenthèse très observée dans une retraite d'opposant politique.

Après quatre matches nuls en autant de parties depuis son grand come-back lundi, l'ancien champion du monde (1985-2000) de 54 ans a subi ce premier échec et mat en milieu d'après-midi à Saint-Louis, dans le Missouri, face à son jeune compatriote Ian Nepomniachtchi.

En fin de journée, pour sa dernière partie du jour, Kasparov a fait à nouveau match nul face à l'Indien Viswanathan Anand, l'autre «ancien» de la compétition et le seul à avoir joué contre lui du temps où il régnait en maître sur l'échiquier.

«Je n'ai pas joué sérieusement aux échecs depuis 12 ans, et je n'ai pas manqué autant de coups faciles qu'aujourd'hui depuis 15 ans!», a-t-il commenté sur Twitter à l'issue de la journée. «J'ai été trop démocrate aujourd'hui. J'ai fait quelques bons coups mais les ai dispersés sur les trois parties au lieu de les concentrer sur une seule!», a-t-il ajouté.

