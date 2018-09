La mascotte qui fait pleurer les enfants

Surtout, éloignez les enfants. Les Flyers de Philadelphie ont sorti leur nouvelle mascotte et, franchement, elle fait flipper. À côté de «Gritty» (ndlr: graveleux, en anglais), Freddy Kruger et Chucky feraient presque figure d’enfants de chœur. À se demander comment une telle «merveille» a bien pu sortir de l’imagination de personnes saines d’esprit. Et surtout comment elle a pu être validée par le directoire des Flyers. Car franchement, on n’aimerait pas croiser le chemin de cette créature dans une ruelle sombre et peu fréquentée.

D’ailleurs, les réactions ne se sont pas fait attendre sur les réseaux sociaux. «Je n’enverrai jamais mes enfants prendre une photo avec cette mascotte… JA-MAIS», a tweeté un père de famille. Un autre, moins prévenant, a montré la «chose» à son fils sur son smartphone. La réaction du garçon de 3 ans: la fuite et des pleurs!

Une insomniaque a, quant à elle, écrit sur Twitter: «Je me suis réveillée d’un coup à 2 h 23… j’me d’mande si c’est la faute à Gritty.»

Cette espèce de boule de poils orange aux yeux exorbités et au sourire pervers a fait une entrée remarquée sur la glace du Wells Fargo Center, en chutant sur le dos. Pas de bol pour le malheureux préposé qui a dû enfiler le costume. Non content d’incarner un personnage douteux, il doit en plus supporter les quolibets des spectateurs. L’un d’entre eux trouvait que «Gritty» ressemblait à Donald Trump au lever. Une autre le comparait à «Youppi!» son homologue du Canadien de Montréal, qui aurait erré trois jours dans les rues, après avoir consommé de la drogue.

Finalement, «Footix» (Coupe du monde 1998), «Pique», le piment de Mexico 1986, et «Naranjito» l’orange (1982) seraient presque fréquentables, comparés à la touffe graveleuse des Flyers. (24 heures)