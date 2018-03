La photo qui fait froid dans le dos à deux mois et demi du Mondial

Bien sûr, la vérité du jour se nourrit de raccourcis faciles. Dans un peu plus de deux mois, quand la Suisse s’envolera pour la Russie, tout sera différent: les blessés seront de retour, tous à nouveau vaillants, et les renégats en club auront gagné une solide place au soleil, rassurant tout le monde. Dans le monde rêvé de Petkovic, il y a ces fragiles espoirs qui enflent comme une prière. Mais à Athènes plus qu’ailleurs, les idéalistes ont toujours croisé le chemin des matérialistes. Alors soyons un peu terre à terre: si Petkovic devait désigner en cette fin de mois de mars onze titulaires 100% prêts à affronter le Brésil pour le premier match du groupe E, le 17 juin, il y a fort à parier qu’il y passerait plusieurs nuits blanches avant de coucher des noms sur le papier.

Quelques certitudes sont bien présentes, mais elles se noient surtout dans l’écume des doutes, qui étouffent la sélection helvétique. Ici pas d’alarmisme, juste un arrêt sur image. La photo de Riga ci-dessus, qui date du 3 septembre 2017 lors du match éliminatoire en Lettonie (succès suisse 3-0), réunit précisément l’équipe type de Vladimir Petkovic. Eh bien, sur ces onze grognards-là, peu donnent à ce jour toutes les assurances d’être titulaires en Russie. Et pour plusieurs raisons, qui peuvent faire froid dans le dos au moment d’envisager un Mondial qui approche. Petit tour d’horizon d’un vrai problème de fond.

Le gardien

C’est Yann Sommer, bien sûr. Aucune raison de voir Petkovic redéfinir la hiérarchie? C’est compter sans les performances de Roman Bürki. Le portier de Dortmund lorgne la place de celui de Mönchengladbach en sélection et voudrait avoir sa chance. L’idée du mérite existera-t-elle, ou le côté conservateur et protecteur de Petkovic envers ses titulaires habituels réglera-t-il la question? Sommer garde logiquement les faveurs de la cote.

La défense

Il y a Ricardo Rodriguez, titulaire quasi inamovible de l’AC Milan. Et il y a les trois autres. D’accord, pour Lichtsteiner, on ergote un peu. Mais le latéral de la Juve n’est dans le onze de départ de la Vieille Dame qu’une fois sur deux depuis novembre. Il reste une valeur sûre, sans doute, mais moins que du temps de sa splendeur. Djourou? Une saison compliquée à Antalyaspor, rythmée par les blessures. Il est titulaire depuis trois journées, mais n’a au total que neuf matches de championnat dans les jambes cette saison. Schär, c’est le cas inverse. Enfin titulaire en ayant passé à La Corogne, il chauffe le banc depuis le changement d’entraîneur fin février (trois fois remplaçant en mars). Si cela devait durer jusqu’en juin, serait-il prêt à brider Neymar au Mondial?

Les milieux défensifs

Pas de souci pour Granit Xhaka: avec Rodriguez, le milieu d’Arsenal est l’autre certitude indiscutable à ce jour. Le guerrier Behrami? C’est plus délicat. Il a souvent des petits pépins physiques et ces soucis-là lui permettent rarement de terminer un match. Au total, avec Udinese, il a cette saison cumulé l’équivalent de 12 rencontres en Serie A. Un bien ou un mal? Assez pour le préserver ou trop peu pour garder le tempo?

Les milieux offensifs

Dzemaili a retrouvé un championnat digne de ce nom à Bologne, où il est titulaire depuis janvier. Il est sur le droit chemin, même s’il a besoin de retrouver du volume de jeu après son escapade montréalaise. Shaqiri serait indiscutable puisqu’il dispute sa meilleure saison depuis longtemps, avec Stoke City. Sauf que le lutin est en délicatesse avec son mollet, un problème qui le poursuit. Il a joué samedi en Premier League, mais n’est pas présent en Grèce. L’inquiétude est là, au mois de mars. Et en juin? Le risque de récidive est évalué entre 10% et 30% par le médecin de la sélection. Aïe! Enfin, pour Mehmedi, c’est limpide: il s’est fait opérer du ligament de la voûte plantaire et manquera plusieurs semaines. Impossible de compter sur lui aujourd’hui, impossible de savoir comment il récupérera ni quel sera son degré de forme dans deux mois et demi.

L’attaquant de pointe

Haris Seferovic illustre à lui seul les problèmes de finition de la Suisse et le manque de confiance d’un joueur relégué sur le banc. À Benfica, il n’a joué que 14 minutes lors des quinze derniers matches de championnat, depuis le mois de novembre. Si cette situation devait durer (et cela semble parti pour), il verra assurément sa place de titulaire en sélection lui filer sous le nez. Ainsi que son billet pour le Mondial russe?

Rodriguez: «Ce n’est pas idéal, mais on a déjà connu ça»

Il faut imaginer une équipe de Suisse qui reste sereine et, à Athènes, cette forme de sagesse n’est pas un vain mot. Vladimir voulait du soleil et de la chaleur humaine aussi pour lancer sa campagne de préparation au Mondial? Le sélectionneur helvétique est servi: il fait beau et sa sélection profite bien des conditions. Au sud de la ville, près de l’aéroport, la délégation a même modifié le programme.

Pas de visite du Parthénon, niché au sommet de l’Acropole, non, ce n’était pas planifié. C’est entre eux que les internationaux ont philosophé mardi matin. «À la place de l’entraînement prévu, nous avons fait du fitness, du travail de puissance», explique Ricardo Rodriguez.

Avec en filigrane les soucis qui cernent certains joueurs, les blessés comme ceux en délicatesse avec leur temps de jeu en club?

«Ce n’est pas idéal, mais on a déjà connu ça, poursuit le joueur de l’AC Milan. Bien sûr qu’un joueur souvent remplaçant en club va manquer de rythme et de condition physique en général, puisque les entraînements ne remplacent pas la compétition. Alors oui, cela peut avoir une influence sur la sélection. C’est toujours dommage quand cela arrive, mais il reste du temps et tous savent quoi faire pour être en forme dans deux mois.»

C’est vrai. Et à les voir gambader sur les terrains du centre d’entraînement de l’AEK, les internationaux helvétiques ne semblent pas chasser d’idées noires.

Et puis, au fond, si les problèmes devaient s’installer dans la durée, Petkovic pourrait s’appuyer sur ceux qui poussent au portillon. On pense à Akanji et à Elvedi, à Frei, à Oberlin, à Gavranovic, à Drmic, à Embolo notamment. Musique d’avenir ou pas? «Ce sera au sélectionneur de prendre des décisions, le cas échéant», rappelle justement Ricardo Rodriguez. D.V.

(24 heures)