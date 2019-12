La skieuse est devenue la patronne de Val-d’Isère

C’est désormais elle, l’ex-descendeuse, qui est à la tête des courses de ski de Val-d’Isère. Elle, Ingrid Jacquemod, l’ancienne skieuse française, qui a succédé à Emmanuel Couderc, au Club des sports. Une fierté pour cette fille de Bourg-Saint-Maurice qui connaît cette station de la Tarentaise comme sa poche. C’est la première fois sur le cirque blanc que cette fonction est assumée par une femme. Un honneur.

«Mais j’espère surtout avoir la légitimité et la compétence pour ce poste et que je n’ai pas été choisie parce que je suis justement une femme», sourit Mme la directrice, qui a mis un terme à sa carrière en 2011 à Lenzerheide, après une victoire (à Santa Caterina, en descente, en 2005) et cinq autres podiums en Coupe du monde. La Savoyarde de 41ans, maman d’un petit Angus (1ans et demi), se sent à l’aise sur cette neige qu’elle aime tant. Alors que les dames disputeront une descente (samedi) et un combiné (dimanche), la nouvelle patronne se confie.

Être athlète, un avantage?

«Le but, s’exclame celle qui a été sacrée neuf fois championne de France, c’est de faire vivre notre événement de la Coupe du monde avec les athlètes. À nous de leur apporter des sites de compétition dignes de leurs exigences et de leur excellence. On possède deux beaux tracés, que ce soit pour les hommes et pour les femmes, où on propose diverses facettes pour les spectateurs avec, sur la face de Bellevarde, un spectacle de gladiateurs, et à la Daille une descente féminine avec un profil complet, de la vitesse et de la fluidité. Pour moi, cette piste Oreiller-Killy, avec des parties de glisse, de gros mouvements de terrain, des sauts et une compression, est techniquement dans le top 3 sur le cirque blanc.»

Pourquoi ce rôle?

«Je m’étais déjà présentée à ce poste une première fois et cela n’avait pas abouti. Mais tant mieux car ce n’était pas le bon moment.» Ou comment reculer pour mieux sauter. «J’avais clairement envie de revenir dans cet univers du ski d’un point de vue beaucoup plus opérationnel, avec une grosse partie événementielle avec la Coupe du monde. Mais aussi avec des choix stratégiques à moyen et long terme pour nos jeunes.»

Quelle formation?

«Après ma carrière, je suis très vite entrée dans le milieu professionnel via un cursus d’athlète de haut niveau et des formations à la carte afin d’apporter un peu plus de cordes à mon arc, renchérit la directrice. Dans un premier temps, je n’étais pas dans l’événementiel mais plutôt dans le commercial durant sept ans où je me suis occupée du secteur montagne de Quiksilver.»

Le retour à Val-d’Isère?

«Quand j’ai arrêté le ski, j’avais le besoin d’aller voir ce qui se passait ailleurs, d’apprendre et découvrir un autre univers.» C’est ce qu’elle a fait, à Paris. «Et après un bon apprentissage, cela m’a amenée jusqu’à Val-d’Isère. Cela me tenait forcément à cœur de revenir, car je connaissais déjà toutes les entités et l’historique du Club des sports avec les organisations de Coupe du monde.» La skieuse a eu la chance d’évoluer aux côtés d’Emmanuel Couderc, son prédécesseur, avant qu’il ne lui passe le témoin. «Il m’a donné envie de porter le flambeau avec quelque chose de grand. Mon challenge est de vendre les courses comme un produit marketing et de faire des épreuves de Val-d’Isère une étape incontournable sur le calendrier. L’enjeu est d’attirer plus de public.»

Le réchauffement climatique

«On est forcément obligé d’avoir une réflexion par rapport à ce phénomène. On dépend beaucoup de cette neige de culture mais aujourd’hui il y a eu de gros efforts effectués par les industriels pour faire en sorte que l’eau utilisée ne soit pas transformée. Il n’y a pas d’additifs, c’est un produit purement naturel qui retourne à la terre. Cette année, on a fait également un gros investissement sur tout le réseau neige qui a été remis à neuf. Il va nous permettre de produire une meilleure qualité de poudreuse même à des températures élevées. On a également un dispositif de sécurité qui a été demandé par la FIS il y a deux ans avec de nouveaux filets.»