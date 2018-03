La victoire d’une jeunesse exaltée

Ils se prénomment Ramon, Daniel et Luca. Ils ont 25 ans, ou moins, et ont tous fêté leur premier podium en Coupe du monde cette saison. Elles s’appellent Michelle et Wendy. Même génération 1993 et elles éblouissent déjà le cirque blanc de leur talent. Sans oublier Loïc et Mélanie, Jasmine et Corinne, ou encore Gilles et Marco. Autant de prénoms qui résonnent comme une symphonie de promesses.

Avenir radieux

Cette saison, à force de le chercher à tâtons, le ski suisse s’est dégotté un avenir radieux. Une légion de jeunes pousses aux dents longues qui a pris à bras-le-corps la responsabilité d’incarner une relève flamboyante. Ensemble et en équipe, ils tirent à la même corde. À l’image de cette médaille d’or remportée lors du Team Event aux Jeux olympiques, symbole d’une cohésion inébranlable et d’une foi recouvrée en le savoir-faire helvétique. «Oui, c’est une magnifique image que de voir ces jeunes gagner ensemble, nous confiait alors Thomas Stauffer, entraîneur en chef des skieurs suisses. L’ambiance entre le staff et les athlètes est incroyable, l’émulation est saine. Ensemble nous allons continuer à avancer.»

C’est bien simple, la dernière fois que le ski suisse pouvait s’appuyer sur une base aussi dense, c’était à la fin des années 80. À l’époque, les chefs de file se nommaient Pirmin Zurbriggen et Vreni Schneider. Ils emmenaient la Suisse sur les sommets, à Crans-Montana ou à Calgary. Trente ans plus tard, le record canadien (quinze médailles) a été égalé à PyeongChang. Et les Mondiaux de Saint-Moritz l’année passée, déjà prolifiques, promettent une nouvelle razzia à Åre en février 2019. Il n’y a qu’à jeter un coup d’œil au classement des nations pour se faire une idée du chemin parcouru: avec ses 8441 points, la Suisse est solidement installée derrière l’Autriche. «Il faut toujours se méfier des comparaisons historiques, mais cela faisait trente ans que le ski helvétique n’avait pas récolté autant de points, se réjouit Stéphane Cattin, chef alpin chez Swiss-Ski. Beaucoup de jeunes ont éclos ensemble au plus haut niveau cette année. C’était évidemment difficile à prévoir, mais c’est là le fruit d’un travail acharné pour décloisonner et décomplexer les mentalités.»

Plaisir et talent associés

Car au-delà des résultats plus que probants – trente-deux podiums cette saison en Coupe du monde – il s’agit de souligner l’enthousiasme qui se dégage du groupe helvétique. Quand le plaisir sublime le talent, l’apothéose n’est jamais bien loin. «Je ne vais pas vous dire le contraire, reprend Stéphane Cattin. Nous sommes fiers d’avoir su bâtir une ambiance propice à l’épanouissement de chaque athlète. Maintenant, le danger serait de se reposer sur nos lauriers. Et ne comptez pas sur nous pour tomber dans ce piège.» A croire que le ski suisse a appris de ses erreurs.

