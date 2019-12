Lara Gut-Behrami ne croit plus à la magie de Saint-Moritz

Sa tournée américaine a été plutôt modeste en termes de résultats. Hors du top10 lors des deux descentes de Lake Louise, Lara Gut-Behrami n’a pas pu faire mieux que quinzième dans sa discipline de prédilection du super-G dans l’Alberta. «Lake Louise est souvent compliqué pour moi. Ce n’est pas une nouveauté.» Le ton est donné. La Tessinoise oriente les questions vers la course suivante et le super-G de ce samedi à Saint-Moritz. Sur cette Corviglia où elle a connu son premier bonheur il y a exactement onze ans. La Suisse découvrait alors un visage juvénile. Et un sourire qui illuminait l’aire d’arrivée. À 17ans et 8mois, la «bombe de Comano» devenait la plus jeune lauréate d’un super-G. Et confirmait un premier podium (en descente) obtenu sur la même piste en février de la même année.

Récupération privilégiée

Depuis, Lara Gut-Behrami a notamment soulevé deux Globes de cristal en 2016 (le général et le super-G) et conquis le bronze mondial en super-G (en 2017) en Haute-Engadine. Mais elle y a aussi subi sa plus grosse blessure, en se déchirant le ligament croisé du genou gauche à l’entraînement du combiné, quelques jours seulement après sa médaille.

«C’est une piste où il faut bien skier et prendre des risques»

Va-t-elle retrouver une certaine confiance samedi, comme ce fut le cas l’année passée avec une deuxième place lors du super-G de Saint-Moritz, l’un de ses deux seuls podiums de l’hiver dernier? Forcément, la magie grisonne va une nouvelle fois opérer. «Ça n’a rien à voir avec de la magie. Cela reste du ski, tranche la Tessinoise. C’est clair qu’il y a plus d’attention quand on évolue à la maison. Mais j’ai fait davantage de podiums à Val-d’Isère qu’ici.» Tant pis pour la version romantique. Revenons donc sur la neige. «C’est une piste où il faut bien skier et prendre des risques, souligne la skieuse de Comano. Le tracé est apparemment parfaitement préparé. J’espère que les conditions seront bonnes pour toutes les athlètes.»

Mardi et mercredi, la Coupe d’Europe de super-G a fait halte dans la station grisonne. L’occasion pour de nombreuses skieuses de Coupe du monde de profiter d’une répétition générale. Lara Gut-Behrami, elle, a privilégié la récupération. «La saison est longue et il a fallu gérer le décalage horaire après Lake Louise, précise-t-elle. Chacune a son plan.»

Wendy Holdener a profité des deux épreuves de niveau européen pour faire le plein de confiance avec deux troisièmes places, se classant devant des spécialistes de la discipline comme Tina Weirather ou Romane Miradoli. De quoi envisager une sensation ce samedi sur la Corviglia? Dernière Suissesse lauréate en Coupe du monde lors du combiné de Lenzerheide en janvier 2018, la skieuse d’Unteriberg voudra surtout mater sa rivale Mikaela Shiffrin dans le slalom parallèle de dimanche. Mais en Haute-Engadine, une autre Schwytzoise est pleine d’ambition. La nouvelle cheffe de file de la vitesse suisse Corinne Suter dit se sentir prête pour une première victoire. Sur les six épreuves de vitesse qui se sont déroulées depuis ses deux médailles mondiales à Åre en février, la skieuse de 25ans est montée quatre fois sur le podium. Dont une première fois en super-G (3e) dimanche passé.