Laura Polli à la retraite, la Suisse n’est plus en état de marche

Sa retraite sportive n’a pas fait couler autant d’encre. Tout juste un ou deux entrefilets… Pourtant, elle vend des stylos de marque dans une boutique de Lugano! Comme Usain Bolt, Laura Polli (33 ans) a tiré sa révérence dimanche dernier à Londres, à l’issue de ses troisièmes championnats du monde. Le cadre était prestigieux, avec Buckingham Palace en toile de fond. La scène plus discrète.

Quelques applaudissements ont accompagné les derniers pas de la Tessinoise, classée 49e des 20 km marche. En franchissant la ligne d’arrivée après 1 h 39’05’’ d’effort, elle a retenu ses larmes et confié son soulagement. «J’ai reçu deux avertissements en début d’épreuve. J’ai eu peur d’en subir un troisième qui aurait été disqualificatif. Non, je ne voulais pas terminer comme ça…» Son bonheur est sauf. Mais pour elle, pas de tour d’honneur, elle en avait déjà fait dix sous le cagnard de St James’s Park!

Entre un échec à sensation et une crampe à grand spectacle, le sprinter jamaïcain a vécu une drôle de fin de règne. En se retirant sur la pointe des pieds, la marcheuse de Tesserete incarne, elle, une triste fin d’époque. Celle des «Pollisisters», ce binôme charmant qui a mené loin la marche helvétique, des Jeux d’Athènes aux Mondiaux de Londres, en passant par Osaka, Berlin, Daegu, Moscou et Pékin. C’est Marie, sa sœur aînée, qui avait ouvert la voie avant de prendre sa retraite en 2015. Depuis, elle coiffe la casquette de coach national. «Mais il n’y a pas grand monde à coacher…» glisse-t-elle, désabusée.

A Londres, tandis que sa sœur arpentait pour la dernière fois le bitume, une bouffée de nostalgie a saisi Marie Polli à la gorge. Cette fois, c’était bien la fin. Le bout de la route. La fin d’une belle aventure. «La marche, c’est de la sueur, des sacrifices, mais surtout une formidable leçon de vie», leur a inculqué leur entraîneur, le pittoresque Pietro Pastorini. «Oui, ça été une belle histoire commune», témoignent les deux sœurs.

Sans ces deux porte-drapeaux, la Suisse n’est plus vraiment en état de marche. Reste Alex Florez, son exilé majorquin de 48 ans, disqualifié à Londres sur 50 km mais déterminé à hâter le pas jusqu’aux Européens de Berlin, en 2018. Et le cadet Nathan Bonzon (17 ans), figure de proue du CM Monthey, l’un des seuls clubs de marche en activité. «Il n’y a pas de relève et plus beaucoup de formateurs», regrette Marie Polli. Jugée ringarde et disgracieuse, la marche olympique est à bout de souffle. Paradoxalement, le Nordic walking, bien plus populaire, n’a jamais aussi bien marché…

(24 heures)