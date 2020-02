Dans les années 90, Laurent Rey a été l’enfant terrible du volleyball suisse. Un swinger génial qui s’est amusé à traverser le filet, un pied à Dorigny, l’autre à Sous-Moulin. Son palmarès raconte ce duel intérieur: trois titres de champion remportés sous le maillot du LUC, deux trophées et une Coupe de Suisse brandis avec Chênois.

C’est dire si le Genevois connaît parfaitement bien la dramaturgie des derbys lémaniques. Il les a vécus avec acharnement, au cœur de la bataille. «C’était féroce, ça manquait de poésie. Aujourd’hui, les matches sont devenus plus gentillets», remarque-t-il avec une pointe de nostalgie. Ce n’est pas une raison pour en bouder le spectacle, surtout pas cette saison où Robin, son passeur de fils, fait les beaux jours de Chênois après avoir fait ses classes au LUC.

Observateur avisé – mais pas tout à fait impartial –, il analyse ce quart de finale des play-off que les Genevois ont empoigné par le bon bout et que l’équipe de Massimiliano Giaccardi compte bien reprendre en main, dès samedi à domicile (17h30). Le feu couve, la fièvre des derbys d’antan va-t-elle se rallumer? «Le contexte est différent. À mon époque, on se battait pour le titre, un enjeu qui exacerbait notre rivalité. Là, l’enjeu n’est pas le même, note Laurent Rey. Les équipes luttent d’abord pour ne pas finir dans les décors. Depuis le début de la saison, le LUC péclote, orphelin de Knaven, son ancien oppo. Sans lui, il manque de solutions, il ne peut s’en remettre qu’à Prével, qui fait la pluie et le beau temps.»

S’il le fallait, Laurent Rey miserait plutôt une piécette sur l’équipe de Sous-Moulin. «Il n’y a aucune raison que le LUC gagne parce que Robin joue à Chênois», s’exclame-t-il. Aujourd’hui, sa bataille, c’est son fiston. «Il a de bonnes mains, un excellent sens du jeu et de belles qualités humaines, loue-t-il. Il n’est pas un tueur comme moi!» Mais Chênois, ce n’est pas qu’un passeur prometteur de 22 ans. «Non, c’est avant tout un groupe très équilibré, encore bonifié par l’arrivée du Croate Stojavljevic.»

Seulement, même si ce LUC, encore en lice le lendemain en demi-finale de la Coupe contre Schönenwerd (17h à Dorigny), apparaît sonné, Laurent Rey ne se risque pas à l’enterrer. «À l’orgueil, Prével peut sortir le grand jeu et faire tourner la boutique. On peut imaginer un 3-1 comme un 2-3. Ça peut être un match fou.» Comme dans l’ancien temps.