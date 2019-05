Le Barça s’est senti perdu et tout petit

Une méchante, horrible gifle, sinon quoi d’autre? Emporté par la tornade des Reds, Barcelone a été ridiculisé mardi à Anfield. Privé d’une finale qu’ils étaient déjà convaincus de disputer après le 3-0 administré à Liverpool à l’aller au Camp Nou, les Catalans ont subi la «remontada» qu’ils infligent habituellement à leurs adversaires. L’an passé, le Barça avait déjà vécu pareil camouflet devant l’AS Rome au stade des quarts de finale, après avoir emporté la première manche 4-1 (3-0 au retour).

Sept kilomètres de moins

Cette fois-ci, c’est bien pire. La déroute est historique pour un champion d’Espagne qui n’avait pas hésité à aligner samedi son équipe B (défaite 2-0 à Vigo) tandis que Liverpool, le même jour, s’était présenté avec toutes ses stars à Newcastle (victoire 3-2). Aujourd’hui, les interrogations affluent. Comment une formation aussi expérimentée peut-elle autant perdre pied et abandonner tous ses repères? Comment une équipe comme le Barça peut-elle devenir quelconque au point de ne plus exister? «Inconsciemment, répond Bernard Challandes, ses joueurs pensaient avant le coup d’envoi que rien ne pouvait leur arriver. La vérité, c’est que le Barça n’est jamais entré dans son match. Mentalement, personne n’était prêt à faire les efforts nécessaires.»

Pour preuve, Barcelone n’a parcouru que 105 km, contre 112 km aux protégés de Klopp, motivateur hors pair. «Sept kilomètres d’écart, calcule le sélectionneur neuchâtelois du Kosovo, c’est 350 fois 20 mètres que vous ne faites pas et que les autres, pendant ce temps, font…»

Le scénario de la partie a fini d’éteindre les trop faibles velléités ibériques. «À un moment donné, reprend Challandes, vous ne maîtrisez plus rien, vous ne décidez plus rien, c’est l’adversaire qui contrôle tout, vous subissez totalement. Barcelone s’est fait complètement bouffer. Même Messi ne savait plus comment il s’appelait.»

Gabet Chapuisat non plus n’a pas reconnu, ni même perçu, l’identité du Barça. «J’ai senti l’équipe tétanisée, incapable de réagir, détaille le consultant de Teleclub. Le foot, c’est d’abord un état d’esprit. Pendant que Liverpool bataillait le week-end passé pour le titre, les vedettes du Barça se prélassaient dans leur jacuzzi.»

Sur la pelouse, on a même eu droit à cette scène surréaliste de la 79e minute, lorsque les défenseurs du Barça n’ont pas vu arriver le corner du feinteur Alexander-Arnold transformé par Origi (4-0). «À ce niveau-là, c’est un sketch. Quand cela arrive dans les ligues inférieures, on hurle de dépit. Mais là…» Autre signe du destin: les deux buts de la reprise, marqués à la 54e et à la 56e minute, l’ont été par le remplaçant Wijnaldum, un homme qui ne serait sans doute jamais entré sans la blessure de Robertson.

Quand l’orchestre joue faux

Outre les limites, notamment défensives, qu’elle a révélées, la faillite du Barça est à mettre en lien avec l’extraordinaire performance réussie par Liverpool, pourtant privé de ses deux meilleurs atouts offensifs que sont Salah et Firmino. «Il ne faut pas toujours tout ramener aux carences adverses, estime Bernard Challandes. Liverpool est à l’image de son entraîneur, à l’image de son merveilleux «You’ll Never Walk Alone», c’est une équipe qui dégage une âme, un état d’esprit, une croyance. Barcelone est peut-être une belle équipe mais ce n’est plus une toute grande équipe, elle est beaucoup trop «Messi-dépendante.»

Mardi, les habituels solistes ont eux-mêmes déraillé, ou déjoué. «Seule la magie du sport permet ça, s’émerveille Bernard Challandes. Sans que l’on sache vraiment pourquoi, on voit soudainement un orchestre qui jouait magnifiquement bien ne faire que des fausses notes.»

À bien des égards, pour concerner l’équipe qui a si longtemps dominé et séduit la planète football, cette défaite en devient presque fascinante dans la mesure où elle repousse l’horizon des possibles. «C’est même super que cela arrive, estime le Neuchâtelois. Ça fait vivre n’importe quelle équipe de troisième ou quatrième ligue en Suisse, car cela montre à chacun que rien n’est impossible.»

Coresponsable du match de la honte, Ernesto Valverde n’a pu que constater l’étendue des dégâts. «Nous sommes dévastés, a résumé, penaud, le technicien du FC Barcelone. Personne ne voulait que cela arrive mais c’est arrivé.» La chute de la maison «blaugrana» illustre une vérité souvent refoulée. «Quand on y croit vraiment, conclut Gabet Chapuisat, toutes les logiques peuvent être bousculées.» Alors s’ouvre un nouveau monde. Mardi, il était rouge.

