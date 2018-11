Le LUC a tous les atouts pour poursuivre sa route

Mercredi dernier, en Ukraine, le sort européen du LUC semblait presque classé après une grosse heure de jeu. Supérieur dans tous les domaines, Barkom-Kazhany Lviv menait alors tranquillement 2-0 et dominait le troisième set à l’occasion de ce match aller des 32es de finales de la CEV Cup. Mais, alors que le chaud et bruyant public ukrainien pensait lui aussi l’affaire classée, le LUC insinuait peu à peu le doute dans les esprits adverses. «Nous sommes même passés tout près de la victoire, rappelle Sébastien Chevallier, puisque, après avoir remonté nos deux sets de retard, nous n’avons perdu le tie-break que de deux points. Après avoir pourtant fait la course en tête. Mais, malgré la défaite, cette rencontre nous a au moins montré que cet adversaire, si bon soit-il, était à notre portée.»

Un léger avantage psychologique dont le LUC ne pourra profiter que s’il parvient à élever le niveau de son jeu par rapport à quelques prestations décevantes en championnat. «Je ne doute pas une seconde que l’équipe est tout à fait capable de rééditer les grosses performances livrées lors de la Supercoupe contre Amriswil et en Ukraine lors du match aller, assure Sébastien Chevallier. Dans ces grandes occasions, la motivation et les montées d’adrénaline qui les accompagnent nous incitent à nous sublimer.»

Est-ce à dire qu’après une brillante saison, conclue par un titre de champion de Suisse, il est parfois compliqué de trouver la pleine motivation pour affronter la routine d’une saison régulière en championnat? «Absolument pas, coupe le passeur du LUC. Face à Amriswil, Schönenwerd ou lors du derby face à Chênois, nous avons affronté ce qui se fait de mieux en Suisse. Mais il faut reconnaître que, contrairement à l’an dernier, nous n’avons pas encore trouvé la bonne alchimie entre nous. De son côté, le coach fait encore quelques essais pour trouver le six de base. Mais tout va finir par se mettre en place, j’en suis certain. C’est une simple question de temps et comme la saison est encore longue, je reste très optimiste pour la suite.»

Faire déjouer les Ukrainiens

Un processus à la durée toujours incertaine qu’une qualification pour les 16es de finale – le LUC serait alors opposé aux Italiens de Trentino – ne pourrait qu’accélérer. «Le fait de jouer à domicile est déjà un petit avantage, concède Sébastien Chevallier. Ensuite, comme on l’a vu mercredi passé, leur jeu est basé sur un système qui allie puissance et offensive. Et lorsque les Ukrainiens parviennent à imposer leur façon de jouer, les choses se compliquent sérieusement, comme on a pu le constater dans la première moitié du match, à Lviv. En revanche, si on parvient à les faire déjouer, ils peuvent perdre un peu pied. Et il faudra que l’on soit alors capable de profiter de la moindre baisse de régime. Avec l’apport de notre public, que j’espère nombreux, je suis vraiment confiant.» Une échéance décisive que le LUC abordera au grand complet.

LUC - Barkom-Kazhany Lviv Mercredi 20 h à Dorigny (aller 2-3) (nxp)