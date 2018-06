Le bonheur d’Ali, gardien de «Couleur Respaix»

«L’équipe était très motivée, mais on partait dans l’inconnu. Notre message mettait d’abord en avant le fair-play et le plaisir du jeu. Ensuite, si on pouvait gagner quelques matches…» Renaud Villé se souvient des premiers pas de Couleur Respaix dans le championnat de la Ligue romande de football. C’était au printemps 2017, terrains du Chalet-à-Gobet, sur les hauteurs de Lausanne. Un an plus tard, le constat est réjouissant. «On a suscité de la surprise mais aussi de l’intérêt. Surtout, nous avons constaté que cette initiative avait du sens», souligne le chef d’équipe des assistants sociaux de l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM).

Couleur Respaix? Le fruit d’un réseau solidaire qui s’est créé dans le but de permettre à de jeunes gens issus de la migration – mineurs non accompagnés (MNA) – de montrer, une fois encore, que le sport reste un moyen d’intégration exceptionnel. Gardien de l’équipe à ses origines, Ali Ahmadi est toujours là, désormais capitaine. «Pour moi, c’est un vrai bonheur de pouvoir disputer cette compétition, avec des gens de différents pays. J’avais joué un peu au foot chez moi, avant d’arriver en Suisse, mais jamais sur un vrai terrain.» Ali est venu d’Afghanistan. Il séjourne en foyer, au Chasseron, et il vient de fêter son 18e anniversaire.

Le 15 juin à Leysin

Le jeune homme paraît timide. Peut-être s’agit-il simplement de la barrière du français, une langue qu’il maîtrise pourtant de mieux en mieux. Pour lui, désormais titulaire d’un permis F, une porte s’est ouverte. Il peut ainsi s’inventer un avenir. Après l’école de la transition (à Bussigny), il devrait être en mesure d’intégrer un cursus normal. «J’ai déjà fait des stages et j’ai le projet de devenir un jour mécanicien», indique-t-il avec fierté. Sa nouvelle vie se met donc en place alors que d’autres de ses coéquipiers sont partis vers d’autres horizons.

«Nous nous sommes fait chiper nos meilleurs joueurs», constate, amusé, le Béninois Fidèle, assistant de l’entraîneur Stéphane Cilione. Certains ont rejoint des clubs des différents championnats vaudois. «On doit donc reconstruire notre équipe. Mais cet apprentissage se fait dans les deux sens. C’est vraiment valorisant», précise-t-il. Le groupe s’entraîne deux fois et dispute un match par semaine. Le Lausanne-Sport s’est impliqué dans la mise en place de ce projet. «Nous en sommes très fiers, assure Gianluca Sorrentino, vice-président du LS Association. Il s’inscrit parfaitement dans les opérations de responsabilité sociale du club. Et nous avons réussi à fédérer pas mal de monde.» Cette reconnaissance va même se concrétiser autour d’un rendez-vous qui sort du cadre de la Ligue romande. Le 15 juin, l’équipe Couleur Respaix disputera en effet un match de gala dans le cadre du 50e anniversaire du FC Leysin. Nouveau directeur commercial du LS, Vincent Steinmann apprécie lui aussi cette collaboration. «Vivre en équipe, partager, être heureux ou déçu… Le football reste un vecteur extraordinaire. Et il est certain que nous continuerons d’apporter notre soutien à cette aventure.»

«Un courant de sympathie»

Sur le terrain, ces jeunes venus d’Érythrée, d’Éthiopie ou de Somalie, par exemple, ont des adultes pour adversaires. Les différences physiques sont parfois importantes. Mais cela n’a jamais posé problème jusque-là. «En 2017, pour notre toute première sortie, nous avions fait match nul avec l’équipe de HEC, se rappelle Fidèle. Ce bon résultat nous avait boostés. Les gamins avaient su élever leur niveau pour réussir quelque chose de bien. Je crois que, ce jour-là, un courant de sympathie est né autour de notre équipe».

