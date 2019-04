Le changement d’air a fait le plus grand bien à Inès Granvorka

Inès Granvorka, 27 ans, achève sa troisième saison sous les couleurs du TSV Guin (FR), en LNA, et ne regrette pas vraiment le temps des six saisons passées auparavant à la cour de feu le mastodonte Voléro. A Zurich, elle avait pourtant collectionné sans discontinuer, de 2011 à 2016, les doublés Coupe et championnat national, ainsi que les expériences à très haut niveau en Champions League. «Ici, j’ai surtout retrouvé le plaisir de jouer, ainsi qu’un environnement où la pression du résultat n’est pas aussi forte, confie la Morgienne, saluant l’esprit «familial et convivial, avec beaucoup de soutien bénévole» de son club singinois. Renonçant à l’aventure dans un club étranger et à la perspective de vivre uniquement du volleyball, après une entrée précoce (19 ans) dans le monde professionnel, la jeune femme avait choisi de privilégier ses études.

Elle quittait fin 2016 l’ogre zurichois – délocalisé depuis le début de cette saison au Cannet, en Ligue A française – pour rejoindre les Power Cats. «Je m’étais posé pas mal de questions, mais ce statut de semi-professionnelle me convient bien. J’ai le droit de rater la plupart des entraînements du matin pour pouvoir suivre mes cours à l’Université de Fribourg et j’ai retrouvé quelques joueuses que je connaissais déjà, explique l’étudiante en sciences sociales (anthropologie et pyschologie). Je vais terminer mon bachelor cet été et je n’ai pas encore pris de décision pour la suite.»

Pièce maîtresse de l'équipe

A Guin, le rôle d’Inès Granvorka a également changé dans le jeu, comme dans le vestiaire. On lui confie désormais davantage de responsabilités. Son expérience internationale et sa sérénité à toute épreuve en font une pièce maîtresse de l’équipe.

«Mon temps de jeu est similaire à celui que j’avais à Voléro, mais là-bas j’étais surtout sur le terrain pour respecter les quotas qui obligent les clubs à aligner au moins deux joueuses Suisses en permanence. Ce qui m’a quand même permis de progresser aux côtés de joueuses d’un niveau incroyable. Quand on est jeune, c’est une très bonne chose.» Dario Bettello, entraîneur du TSVD, se montre dithyrambique au sujet de son ailière, louant «les grandes forces physiques et techniques propres à une top-joueuse».

Le technicien précise: «Inès avait jusqu’ici été cantonnée dans des œuvres surtout défensives. Elle est très forte à la réception. Mais elle devrait aussi s’exprimer davantage offensivement. Elle apporte un équilibre important dans l’équipe entre l’attaque et la défense. Elle a les qualités pour jouer à l’étranger, mais je veux qu’elle reste dans mon équipe!»

Au pied du mur

Vainqueurs de la saison régulière, les Power Cats se retrouvent au pied du mur en demi-finales de play-off de LNA, face au Neuchâtel UC, vainqueur la semaine passée du premier match de la série. Guin, qui n’a jamais remporté le titre, même si le club s’en est approché en terminant 3e en 2016 et l’an dernier, en plus d’échouer deux fois en finale de la Coupe (2015 et 2016), peut-il encore croire à la consécration? «Il faudra voir ce qui se passe. On a eu beaucoup de blessées (ndlr: dont la dernière en date est celle de la meilleur marqueuse de la ligue, l’Américaine Danielle Harbin, dont la saison est terminée) et l’équipe a toujours une marge de progression, mais tout est possible, sourit l’attaquante vaudoise. Le retrait de Voléro a fait un bien fou à notre championnat, même si ce club a aussi beaucoup apporté au volley suisse. Désormais, tout le monde veut mettre les moyens de se battre pour le titre, pas juste pour finir deuxième! La mentalité change.»

Et les méthodes pour y parvenir diffèrent aussi. «C’est vrai qu’à Zurich on avait une charge d’entraînement plus importante, mais on accordait aussi beaucoup d’importance à la régénération du corps. Par contre, à Guin on ne vous force pas à jouer blessée, insiste-t-elle. Je me souviens qu’une fois je m’étais luxé l’épaule un moins avant la reprise avec Voléro et on m’avait fait comprendre qu’il fallait que je tienne ma place en tant que Suissesse. Mais avec l’expérience, on apprend à poser des limites.»

Comme avec l’équipe nationale. La tête des affiches suisses de l’Euro 2013, organisé conjointement par Zurich et l’Allemagne, avait quitté la Nati courant 2015 pour alléger son calendrier. «Mais la porte reste ouverte à un retour, on ne sait jamais», sourit Inès Granvorka, qui disputera jeudi soir à 20h l’acte II des demi-finales dans l’antre du NUC à la Riveraine. En l’absence de Harbin, les Fribourgeoises devront davantage encore élever leur niveau de jeu pour obtenir une chance de disputer un 3e match décisif dimanche au Leimacker.

