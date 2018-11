Le prince Albert II se distancie de Rybolovlev

Il est parti plus vite que l’éclair. Il y a une semaine, le milliardaire russe Dmitri Rybolovlev a quitté Monaco, son pays d’adoption, en direction de Moscou. Date du retour: inconnue. Jamais, peut-être. Il y a une dizaine de jours, la justice monégasque l’avait inculpé dans le cadre d’une information judiciaire liée à l’affaire d’escroquerie qui l’oppose au marchand d’art genevois Yves Bouvier. Les charges: corruption et trafic d’influence. L’affaire touche les plus hautes sphères de la Principauté.

Lire aussi: Galère dans le foot business

Durant des années, Dmitri Rybolovlev a été très bien accueilli à Monaco. Les injections d’argent frais dans l’AS Monaco, dont il partage l’actionnariat avec le prince, ont grandement contribué à ouvrir les bras. En 2011, il avait repris la majorité d’un club, criblé de dettes, pour un euro. Il y investira plus de 100 millions en joueurs, ce qui a permis à l’ASM de retrouver la Ligue 1. En parallèle, le milliardaire russe s’assurait de la bienveillance de toutes les institutions monégasques importantes – pouvoir judiciaire, police, politique – en multipliant les cadeaux et les invitations.

Ces derniers mois, toutefois, le vent a tourné. La situation est tellement chaude que le prince Albert II a accepté, cette semaine, de s’exprimer sur ses relations avec le milliardaire. Et de mettre un peu de distance: «Pour l’instant, il faut respecter la présomption d’innocence. (…) Il y a des soupçons d’une certaine influence. Mais je pense qu’il faut laisser faire la justice jusqu’au bout. Si jamais tout cela était avéré, je pense que de lui-même il se retirera.» Sous-entendu: de la présidence du club. L’entretien a eu lieu après que le dirigeant a été confronté à de nouvelles informations tirées des «Football Leaks», partagées par «Der Spiegel» avec l’EIC, dont Tamedia est partenaire suisse.

«Relations ponctuelles»

Selon le prince Albert II, le milliardaire ne lui a jamais demandé d’intervenir auprès du juge pour freiner l’enquête. Durant l’entretien, le monarque a surtout minimisé sa proximité avec Rybolovlev. Ses liens se résumeraient à deux ou trois réunions par année pour les transferts de l’ASM et quelques invitations acceptées «par courtoisie». «Je n’ai jamais passé plusieurs jours d’affilée avec M. Rybolovlev. C’était toujours ponctuel. (…) J’ai d’autres choses à faire, mais je ne peux pas non plus dire non à tout. Et puis il faut garder quand même une bonne relation avec ces gens-là, tant que l’affaire n’avait pas atteint ce point.»

Une évolution que doit scruter avec attention Yves Bouvier. Juste après l’inculpation du Russe, le Genevois, cité par «Le Temps», a demandé à la Cour d’appel de la Principauté d’annuler la procédure lancée contre lui, estimant que «le manque d’impartialité constant d’acteurs clés de la justice a gangrené l’ensemble de l’instruction». Un comportement que le prince Albert II qualifie plus de «naïf» que de «complice». (24 heures)