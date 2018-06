Le propriétaire du Lausanne-Sport cherche à racheter Chelsea

«Roman Abramovitch a repoussé une offre d’achat de Chelsea par Jim Ratcliffe.» Le week-end dernier, le «Daily Mail» rapportait la tentative – avortée – du nouveau propriétaire du Lausanne-Sport de s’emparer du club anglais, détenu par l’oligarque russe depuis 2003. La proposition du patron d’Ineos était pourtant alléchante, puisqu’un montant légèrement supérieur à 2 milliards de livres (2,7 milliards de francs) est évoqué. Alors que, l’an passé, «Forbes» estimait la valeur du club londonien à 1,44 milliard de livres. Une vente qui aurait permis à Abramovitch de réaliser une plus-value longtemps inespérée. En effet, même si Chelsea ne lui avait coûté «que» 220 millions de livres il y a quinze ans (140 pour le rachat et 80 pour éponger de lourdes dettes), le Russe y a investi quelques nombreuses autres centaines de millions depuis. Pour remporter 17 trophées majeurs, dont cinq titres en Premier League et une Ligue des champions.

Du côté de la Pontaise et de ses dirigeants, comme dans l’entourage de Jim Ratcliffe, aucune réaction ne transpire. «J’ignore si Jim Ratcliffe a fait cette offre de rachat en son nom ou en celui d’Ineos, précise un proche du LS. Mais cette démarche me semble tout à fait plausible. Il n’a d’ailleurs jamais caché son envie de reprendre un jour un club de Premier League, prestigieux si possible. Chelsea correspond bien à ce vœu.» Même s’ils sont des supporters déclarés de Manchester United, Jim et son frère Bob – l’actuel CEO du LS – ont leurs places réservées à Stamford Bridge.

Les problèmes de prolongation de visa que connaît Roman Abramovitch – en raison des rapports tendus qu’entretiennent la Grande-Bretagne et la Russie depuis l’affaire d’empoisonnement qui a touché l’«espion» Sergeï Skripal et sa fille – peuvent laisser croire qu’il cherche à quitter Chelsea. Comme sa récente annonce de suspendre les travaux – estimés à quelque 100 millions de livres – de complète rénovation de Stamford Bridge. Il n’en est apparemment rien, même s’il est légitime de se demander si l’objectif inavoué de ce refus ne serait pas plutôt de faire monter un peu plus les enchères. Pas invraisemblable, surtout si l’on sait que Jim Ratcliffe n’a pas été le seul à récemment manifester un intérêt concret pour Chelsea.

Le propriétaire du LS a-t-il les moyens d’augmenter son offre pour convaincre Abramovitch? Pour le «Daily Mail», cela ne fait aucun doute. Anobli par la reine Élisabeth samedi dernier, celui qui est aujourd’hui l’homme le plus riche d’Angleterre, selon «Forbes», possède une fortune estimée à quelque 27 milliards de francs! Soit plus du double de celle de l’actuel propriétaire de Chelsea.

L’arrivée du patron d’Ineos en Premier League ne changerait pas grand-chose pour Lausanne. Comme l’a dit et répété son président, David Thompson, «Ineos s’est engagé sur le long terme avec le LS». Ses nombreux investissements passés, présents et à venir sont là pour le prouver. Le LS pourrait au contraire ne tirer que des avantages d’une éventuelle collaboration avec un des géants d’Europe. Un problème ne surviendrait qu’au cas où les deux clubs participeraient simultanément à la Ligue des champions. Un problème que les dirigeants lausannois souhaiteraient avoir à résoudre. (nxp)