Le retour du snowboard

Dans les années 1990, le snowboard s’impose sur les pistes romandes. À son apogée, en 1999, il représente alors près de 30% des achats de matériel de glisse, soit l’équivalent de 110'000 planches vendues en Suisse. Mais depuis cet âge d’or, les ventes sont en chute libre. L’an dernier, seuls 19'000 snowboards trouvaient acquéreur, estime le spécialiste des études de marché GfK.

Avec l’arrivée du carving, puis du ski freestyle, la cool attitude est passée dans le camp des skieurs. Les jeunes ont délaissé le snowboard. Et avec l’âge, les rebelles des années 1990 se sont assagis et n’ont plus forcément envie de passer la journée avec les fesses dans la neige.

Pourtant, cette année, les fortes chutes de flocons de décembre ont mis des étoiles dans les yeux des amateurs de poudreuse. Taillé pour la neige molle et la poudre, le snowboard est réapparu sur les pistes comme une évidence. Il n’en fallait pas plus pour relancer un sport au bord de la disparition. «À la fin de la saison dernière, nous avons vraiment hésité à continuer la vente de snowboards, glisse Steve de Crausaz, cogérant d’Altmann Sport à Vevey. Mais avec cette saison qui a débuté très tôt et les ventes records de Magic Pass, on a vendu et loué trois fois plus de planches que l’année dernière. Les pistes deviennent de plus en plus aseptisées, les gens commencent à s’ennuyer. Ils cherchent de la nouveauté. Alors ils choissent le snowboard.»

Chez François Sports à Bremblens, le secteur a très légèrement progressé. Plusieurs centaines de planches ont été louées cette saison. Sur les pistes, le retour des snowboarders se remarque. Comme à Villars, où les cours sont en hausse. On constate la même tendance sur Internet. L’outil Google Trends, qui permet de connaître la fréquence des mots tapés dans le moteur de recherche en Suisse, montre que les requêtes d’achat d’équipement de snowboard sont en progression.

L’esprit skate

Et ce sont les 10-30 ans qui sont les plus demandeurs. Simon Ciompi, 18 ans, est élève au Gymnase de Burier à La Tour-de-Peilz. 28e en half-pipe lors des derniers championnats suisses de snowboard, il est sur une planche depuis ses 8 ans. «Vers 12 ans, j’étais un des seuls en snowboard. Dans les compétitions freestyle en Suisse romande, j’ai peu de concurrence. Quand les skieurs sont une trentaine, on est souvent moins d’une dizaine de snowboarders. Mais j’ai l’impression que ça reprend un peu. J’ai des potes qui ont essayé et qui ont accroché car c’est vraiment fun. Par exemple, mon petit frère, qui n’est pas loin de l’équipe de Suisse de ski freestyle, a loué un snowboard à Noël.»

Le Vaudois voit également un parallèle avec la mode du skate. «Il y a de plus en plus de jeunes qui se mettent au skateboard. Le snowboard est une suite logique. C’est la même famille. Dans les rails, on fait un peu les mêmes figures.»

Ce lien entre le skate et le snowboard n’est pas nouveau. Le Vaudois Jean-François Cattaneo, snowboarder pro dans les années 1990, venait déjà de la version sur bitume. Le dernier champion olympique de half-pipe, Shaun White, est un skateur reconnu, vainqueur des X-Games en rampe. Dans la Mecque suisse du snowboard, Laax, il y a un énorme skatepark.

Autre phénomène. Grégoire Marguet, responsable de la section freestyle à Ski Romand depuis 2007, voit tous les jeunes talents des cantons de Vaud, de Genève et de Fribourg. Pour lui, le regain d’intérêt pour le snowboard s’explique notamment par l’influence des parents.

Les enfants des snowboarders des années 1990 ont désormais une dizaine d’années. Après s’être remis au ski avec leurs petits entre les jambes, les parents reprennent la planche et les enfants suivent.

Retour des quadras

Car les avancées technologiques ont apporté du confort pour les anciens snowboarders. Les marques ont bien compris qu’il fallait faire revenir les quadragénaires sur les planches. Premièrement, les snowboards sont devenus plus maniables. Dorénavant, c’est le centre de la planche qui est en contact avec la neige (rocker) ce qui réduit les fautes de carre. Parfait pour un retour en douceur sur la board. Le géant américain Burton pense lui aussi au confort des utilisateurs. Il tente une nouvelle fois de supprimer les lanières des fixations avec son système Step On, basé sur le principe des fixations de ski. Mais la petite révolution vient du splitboard qui prend son envol chez les amoureux des randonnées en montagne. Les ventes progressent. Il s’agit de peaux de phoque qui se transforment en snowboard une fois arrivé au sommet. Car la planche reste la reine de la poudre.

Et les Suisses ne sont pas à la traîne. La marque Yes. propose, par exemple, The Clark, une planche dont on choisit soi-même la forme. Chez West Snowboarding, le nouveau modèle La Hache permet d’aller encore plus vite.

Pionnier du snowboard en Suisse romande, Serge Baud sent un frémissement. Créateur de la marque Wild Duck dans les années 1980, il a senti le vent tourner en 1997. En 2000, il a arrêté les planches pour créer la marque de ski Movement. «Dans mes tiroirs j’ai des projets de snowboard inspirés par la technologie développée pour nos skis.» La révolution est en marche. (24 heures)