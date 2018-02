Le ski alpin, fer de lance d’une conquête historique

Alors que la flamme s’est éteinte, que PyeongChang a transmis avec plein d’émotions le témoin à Pékin, ces Jeux se sont terminés en apothéose pour la délégation suisse. Tout un symbole, lors de la cérémonie de clôture, c’est le grand Ramon Zenhäusern, ce héros, qui tenait le drapeau, hissant ainsi très haut les couleurs helvétiques. «C’est un bel ambassadeur pour notre pays et, en tant que Valaisan, naturellement aussi pour le projet Sion 2026, avec lequel nous aimerions amener les Jeux olympiques en Suisse», a expliqué Ralph Stöckli, un chef de mission comblé. Avec cinq médailles d’or, six d’argent et quatre de bronze, le total est de quatre de mieux qu’à Sotchi.

«Nos athlètes ont écrit de magnifiques histoires.» Ralph Stöckli, chef de la délégation suisse. Photo: Keystone

L’objectif a donc été largement atteint pour lui et les dirigeants, qui avaient misé sur un total de onze médailles. Trente ans après les JO de Calgary, le record est égalé. Même si, depuis, le nombre d’épreuves a explosé (102 contre 46 en 1988), cette moisson est remarquable. «Nos athlètes ont écrit de magnifiques histoires, s’est réjoui encore l’ancien curleur à l’heure du bilan. Moi-même et le sport suisse ne pourrions pas nous porter mieux.»

Une valeur sûre

Avec sept podiums, dont deux titres, le ski alpin demeure la valeur sûre aux JO. Comme c’était déjà le cas au Canada, ce sport a largement contribué au bilan positif de Swiss Olympic, bouclant la campagne coréenne par un magnifique feu d’artifice: un triomphe par équipes samedi, représentatif de la belle dynamique qui règne dans cette génération fort prometteuse. «Tant dans les épreuves techniques qu’en vitesse, il y a des bons jeunes qui arrivent, confirme le slalomeur Daniel Yule (25 ans). On possède un groupe très fort, on l’a prouvé avec cette médaille d’or. Le ski suisse est vraiment vivant.»

À l’image de l’attitude de Ramon Zenhäusern, qui a failli arracher le portillon de départ dans son duel avec un Autrichien, il y a un bel état d’esprit. «On a pratiquement tous le même âge et on est tous conscients de notre potentiel depuis des années», s’exclame le géant haut-valaisan, emblématique de cette équipe en or.

Le fruit des centres de performance

«On possède une pyramide qui est plus large que par le passé, explique Stéphane Cattin, le directeur alpin. Il y a des battants qui ne visent plus des diplômes mais des médailles. Hormis Janka et Feuz, c’est une formation très jeune, forte, solide dans la tête. Même s’il y a le risque de perdre des athlètes en cours de route sur blessure, on ne peut que se réjouir du futur.» À vrai dire, Swiss-Ski récolte les fruits du travail des centres de performance mis en place en 2010 à Engelberg, à Brigue et à Davos.

«On a fixé des objectifs à court, moyen et long terme avec tous les athlètes en fonction de leur condition, poursuit le Jurassien. Soit on les place sur des événements qui sont en dessus de leurs capacités ou alors à un niveau qui peut leur apporter quelque chose pour l’évolution de leur carrière. Plutôt que de venir aux JO où il n’y a que les médailles qui comptent, on préfère que les athlètes se préparent au mieux pour que, dans quatre ans, ils soient prêts à viser des podiums.» Stéphane Cattin pense notamment à Marco Odermatt (20 ans), revenu des Mondiaux juniors avec cinq médailles. «C’est clairement un candidat que l’on reverra bientôt sur les podiums et qui va être très très fort, mais on ne voulait pas le griller dans un tel événement.»

Des gages d’avenir

Cette Suisse qui gagne a l’enthousiasme de sa jeunesse et un bel avenir devant elle. À l’exception de Dario Cologna, de Beat Feuz et de Nevin Galmarini, de jeunes trentenaires qui n’ont de loin pas encore touché la carte vermeil, tous les médaillés helvétiques sont à la fleur de l’âge. Mathilde Gremaud, la benjamine du podium, n’avoue même que dix-huit printemps. À Bokwang, la voltigeuse gruérienne confiait avoir disputé la «meilleure compétition de sa vie». Elle parlait comme un vieux briscard en évoquant joyeusement ses galères passées, une déchirure ligamentaire à un genou, un an plus tôt, et une commotion la veille de la finale! Pour elle, comme pour beaucoup d’autres, le meilleur est sans doute encore à venir. C’est bien évidemment le cas d’Alexia Paganini, une patineuse de 16 ans bourrée de talent, qui saura capitaliser ses premières pirouettes olympiques (21e). «C’est une expérience qui change la vie», s’est-elle émerveillée, le regard déjà tourné vers Pékin.

Grandeurs et misères

Bien sûr, toute médaille à son revers, encore plus si elle est en chocolat. Dimanche, Rico Peter et son équipe de bob à quatre ont échoué à 21 centièmes du podium en signant le meilleur chrono de la dernière manche. Toutefois, la palme de la frustration revient sans conteste – et sans photo-finish – à Lara Gut, privée de breloque en super-G pour un centième. Longtemps dévorée par son ambition, la Tessinoise serait-elle devenue une maudite des Jeux? «En tout cas, je ne suis pas bénie des dieux», a réagi l’inconsolable. Saura-t-elle s’inspirer de la Vaudoise Fanny Smith, en échec à Vancouver et à Sotchi avant de trouver la délivrance grâce à sa ténacité et sa 3e place en skicross?

Du vieux et du neuf

Si le ski alpin reste son grenier à médailles et Dario Cologna son meilleur fondeur d’or (avec le retraité Simon Ammann), la Suisse continue d’explorer avec succès les nouvelles disciplines mises en jeu. À PyeongChang, elle a conquis le Team Event alpin et donné ses premières lettres de noblesse au curling mixte. Mais rien de neuf sous le prochain ciel de Pékin. Il lui faudra donc travailler ses fondamentaux, miser sur la relève et remettre son hockey à flot.

Photo: Keystone

(24 heures)