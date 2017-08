Lea Sprunger s’est bien battue, mais sans aller au bout de son rêve

Elle avait laissé l’histoire au seuil de son dénouement, grande ouverte comme une fenêtre sur l’espoir mais qu’un brusque coup de vent peut faire claquer à tout moment. «Cette saison, en se frottant aux meilleures, Lea a pris conscience qu’elle peut battre tout le monde. C’est avec cette conviction qu’elle doit attaquer la finale», assurait Laurent Meuwly, persuadé que sa protégée avait une belle carte à jouer. «C’est vrai, j’ai de nouveaux atouts dans mon jeu», avait convenu Lea Sprunger en atterrissant à Londres. Mais encore fallait-il pouvoir les abattre à coup sûr, ne pas commettre l’erreur fatale.

Ce jeudi, sur la piste où elle avait connu en 2012 ses premiers émois olympiques, Lea Sprunger n’a pas été loin d’aller jusqu’au bout de son rêve. Elle était prête à tout, déterminée à respecter le plan établi avec son coach. Surtout, ne pas se laisser dérouter par le départ canon des Américaines. Rester lucide, concentrée, propre dans ses attaques de haies. Cela fait beaucoup de paramètres techniques à gérer, d’énergie mentale à maîtriser en si peu de temps. Ces fameuses pièces du puzzle qu’il faut assembler sans se mélanger les pinceaux!

«Je me suis bien battue»

Oui, comme prévu, Cori Carter est partie comme un boulet de canon. Oui, comme l’avait aussi imaginé Laurent Meuwly, Dalilah Muhammad, la championne olympique en titre, s’est élancée comme une flèche dans le dos de la Nyonnaise. Une cruelle menace. C’est elle qui lui a mis pression en la dépassant en trombe. C’est sans doute elle qui l’a poussée à la faute – le quatrième obstacle attaqué du mauvais pied. C’est là, au cœur de la finale, que Lea Sprunger a perdu le fil de son histoire. Elle s’est alors démenée pour rester dans la course, pour ne pas céder à la panique. Les Américaines pouvaient mourir au poteau, mais elles ont tenu bon. Et Lea a cravaché pour arracher la 5e place en 54’’59. C’est tout de même une belle fin d’histoire. «Oui, je ne peux pas être déçue, je me suis battue jusqu’au bout…», dira-t-elle, sous le coup de l’émotion. Même sans médaille à la clé, son résultat restera dans les annales.

A midi, dans les salons de l’ambassade de Suisse, on avait trinqué à la bonne santé de l’athlétisme helvétique. Une réception joyeuse, sans pompe victorienne. Fabienne Schlumpf avait le sourire coincé. Kariem Hussein, lui, brillait par son absence, un peu comme la veille lors de sa finale du 400 m haies! De dépit, il avait mangé son carton d’invitation et filé à l’anglaise. Dominik Furgler, le maître des lieux, s’était montré magnanime: «Mercredi soir, quand j’ai vu le déluge tomber sur la piste, j’ai craint que la course allait se terminer en nage papillon!» Un trait d’humour pour excuser la noyade du hurdler thurgovien. Une pirouette pour donner des ailes à Lea Sprunger. «Ce soir, le ciel sera avec elle», avait invoqué l’ambassadeur.

Pendant ce temps, dans son hôtel près de Tower Bridge, la Nyonnaise se mettait en train. Sans rien précipiter. En cherchant les bonnes ondes, en privilégiant la pression positive. En se dégourdissant la tête. «Il faudra se lever et manger tard», avait dit Laurent Meuwly. La journée serait longue. Une journée à tuer le temps, les heures et les… centièmes! Le coach fribourgeois avait encore formulé un vœu: «Le rêve, ce serait aussi de fêter le plus tard possible…»

Mujinga cale

Au stade olympique, Lea Sprunger était déjà dans sa bulle quand Selina Büchel est sortie de sa boîte. A Belgrade, l’hiver dernier, la Vaudoise avait été épatée par la pugnacité de la Saint-Galloise dans la défense de son titre européen du 800 m en salle. «C’est une fille simple, humble et tellement talentueuse. C’est un exemple que suis prête à suivre», avait-elle loué dans les tourments de sa propre déconfiture en finale du 400 m. Jeudi, comme à son habitude, Büchel (2’00’’23) s’est arraché pour gagner sa place en demi-finale.

Lorsque Sarah Atcho, sa copine d’entraînement, s’est glissée dans ses starting-blocks, Lea Sprunger faisait ses dernières gammes dans la chambre d’appel. Sur des charbons ardents. Par distraction, a-t-elle vu la Lausannoise sortir en beauté du 200 m (23’’12)? Non, elle était déjà dans sa course. Non, elle était très loin de Mujinga Kambundji, en panne de vitesse après un superbe virage (23’’00). Quand le couperet est tombé sur la Bernoise, écartée de la finale pour 15 centièmes, la Nyonnaise était face à son défi…

(24 heures)