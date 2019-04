Les Ours devront hausser le niveau contre Zoug

Les supporters biennois ont été exemplaires. Fiers de la saison réalisée par leurs protégés, ils ont tenté de les pousser vers l’impossible. Mais les «Allez Bienne, allez» ont été insuffisants. Ils ont dû se rendre à l’évidence: seul un match parfait et sans accroc aurait permis aux Seelandais d’atteindre la finale. Si brouillon depuis le début des play-off, Berne a, cette fois-ci, été à la hauteur des attentes placées en lui. «Nous possédons de nombreux joueurs d’expérience, a apprécié Kari Jalonen, le coach des Ours. Lors de ces rencontres capitales, ils font souvent la différence. Aujour­d’hui, nous avons en tout cas pu compter sur eux.»

Et la première période a montré que les Biennois n’y arriveraient pas. Les accrocs se sont en effet succédé à un rythme tragi-comique. L’action de la 11e minute a résumé à elle seule la poisse qui a collé aux lames des visiteurs. Après une perte de puck de Robbie Earl en zone offensive, Tristan Scherwey est allé s’empaler dans Jonas Hiller qui s’est blessé à l’épaule. Dans la cage vide, Gregory Sciaroni a inscrit le 2-0 pour des Ours qui étaient d’ores et déjà à l’abri alors que 20 heures n’étaient passés que d’une poignée de minutes.

Scherwey et Rüfenacht

Après avoir galéré durant six matches, les Ours n’ont cette fois-ci pas laissé de place au suspense et se sont qualifiés pour la finale où Zoug les attend depuis jeudi dernier déjà. Pour la première fois depuis la saison 2012-2013, le vainqueur de la saison régulière se frottera ainsi à son dauphin. Mais si les pensionnaires de la PostFinance Arena veulent avoir une chance face à la formation de Suisse centrale, il faudra que bon nombre d’éléments haussent sérieusement le ton. Contre un EVZ qui a successivement étalé Lugano (4-0) et Lausanne (4-1), la fébrilité se payera cash.

Un homme pourrait être d’une grande utilité pour Berne ces prochains jours: Ville Peltonen. L’entraîneur de Lausanne, ancien assistant de son compatriote Jalonen à Berne, a récemment «bûché» le dossier zougois plus que quiconque. «Nous nous sommes déjà parlé, a avoué le mentor. Et nous allons encore le faire, c’est sûr.» Mais sans 22 individualités au même niveau que mardi, les conseils de l’entraîneur de Malley ne serviront à rien.

Deux hommes semblent avoir pris conscience de la nette progression qui est désormais nécessaire. Lors du septième match, Thomas Rüfenacht et Tristan Scherwey ont été admirables. D’une intensité impressionnante, les deux puncheurs ont donné le ton dès les premiers shifts. Dans leur sillage, toute l’équipe a suivi les chefs de meute. «Nous avons les joueurs pour pratiquer ce style de jeu, a remarqué le Fribourgeois du SCB. Personne ne nous a fait de cadeau, mais nous sommes tout de même qualifiés pour cette finale et nous allons vendre chèrement notre peau.»

(TDG)