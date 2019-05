Les Romands sont loin de leurs succès passés

Il y a vingt ans que le football romand ne domine plus le championnat de Suisse. Depuis le sacre du Servette FC le 2 juin 1999, un seul club welsche est parvenu à terminer sur le podium du championnat de Super League (Sion, 3e en 2007). Entre problèmes sportifs et financiers, plusieurs d’entre eux ont connu deux dernières décennies mouvementées. Les récentes images d’euphorie de la promotion servettienne ravivent la flamme de l’espoir. «Le retour de Servette, locomotive du football en Romandie, est réjouissant. C’est la seule équipe romande à laquelle la taille de la ville et l’histoire du club devraient permettre de jouer le haut du tableau», estime Raffaele Poli, directeur de l’Observatoire du football au CIES.

Les sourires servettiens contrastent avec les visages fermés des Lausannois, qui ont raté leur objectif de promotion. En Super League, Xamax est bien mal parti dans son barrage (voir ci-contre) et le FC Sion est encore et toujours en transition. La Suisse romande a-t-elle réellement le bassin de population et le potentiel économique pour autant de clubs dans l’élite? «Du point de vue du sponsoring, c’est clairement compliqué, répond Claudius Schäfer, CEO de la Swiss Football League. Mais c’est plutôt un problème lié au cas atypique de la Suisse, avec de nombreux clubs professionnels de foot et de hockey proches les uns des autres. À Berne, entre les deux clubs phares de la ville (CP Berne et YB), le FC Thoune, le HC Bienne et Langnau, la concurrence est forte et c’est difficile pour les plus petits clubs.»

Optimisation des ressources

Si Xamax réussit un miracle au match retour et se maintient, trois clubs romands se retrouveront en Super League la saison prochaine, dans une zone géographique qui peut paraître relativement restreinte. «Le Pays basque aura cinq clubs en Liga espagnole, pour une population de 3 millions d’habitants. Même si le territoire est exigu, il y a quelque chose à faire, rétorque Raffaele Poli. Cela passe par l’optimisation des ressources, car les talents existent. Il faut cependant être excellent: avoir des structures bien pensées, les bonnes personnes aux places adéquates, une réflexion ainsi qu’un esprit critique.»

L’avenir du football romand passe par une stabilité financière, qui semble quelque peu retrouvée. «C’est primordial. Servette a désormais une organisation stable, comme les autres clubs de la région également. À Xamax, le président connaît le tissu économique local», explique Claudius Schäfer. Autre point évoqué par le patron de la Super League: la relève. La création récente d’une équipe M21 à Neuchâtel le réjouit. «C’est avec la formation qu’un club suisse peut gagner de l’argent. Nous sommes numéro 5 ou 6 mondial au niveau de la revente des joueurs à l’étranger. Nous devons poursuivre le travail dans ce sens, car ici les droits TV ne rapportent pas grand-chose.»

À l’aube d’une saison qui reverra forcément un duel romand, Raffaele Poli souligne l’importance des rivalités. «Il faut travailler le régionalisme et l’idée du derby pour amener les gens au stade. L’affluence record du match Servette - Lausanne montre qu’il y a du potentiel.» En lançant sa campagne d’abonnement pour la saison prochaine, le FC Sion n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler «le retour des fameux derbys face au Servette FC». (24 heures)