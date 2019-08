Les éloges sur le beau jeu du SLO ne suffisent plus à son coach

Le premier succès de la saison aura-t-il l’effet bénéfique escompté pour Stade-Lausanne-Ouchy? Même si l’adversaire en Coupe n’était que Perly-Certoux (2e ligue), toute victoire est bonne à prendre pour une équipe qui n’est parvenue à grappiller qu’un seul point en quatre rencontres. «Plus que cette qualification, précise Andrea Binotto, ce sont les quinze jours de pause du championnat qui nous ont été profitables. Un laps de temps durant lequel nous avons pu bien travailler pour tenter de gommer certaines lacunes apparues jusque-là.»

Avec plus de deux buts encaissés par match, l’aspect défensif a ainsi occupé une bonne partie des différentes séances d’entraînement du SLO. «Nous avons beaucoup travaillé notre système défensif. Notamment en insistant sur la contribution que chacun doit apporter à nos défenseurs. Sans déroger à nos principes et notre volonté d’aller de l’avant, notre objectif est de très vite devenir plus solides derrière. Pour faire ces points qui nous permettront de vraiment démarrer notre saison. Et je ne cache pas que, dans le contexte actuel, une victoire à Schaffhouse nous ferait le plus grand bien.»