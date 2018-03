Les enjeux d’une sélection suisse en configuration Mondial

Dans ces amours platoniques qui sont le théâtre des rencontres amicales – il n’y a qu’à observer le cas Shaqiri (lire ci-dessous) pour mesurer le degré de passion… – c’est logiquement en Grèce que tout doit commencer pour la Suisse. L’Acropole pour décor, Athènes pour philosopher, c’est forcément le début de quelque chose. La quête d’une forme de sagesse, de vérités fragiles, de certitudes encore en pointillé. À mesurer le degré d’excellence requis pour le Mondial 2018, avec un Brésil-Suisse pour commencer l’aventure russe, Vladimir Petkovic et les siens doivent bien se dire qu’ils sont encore loin du compte. Que le barrage contre l’Irlande du Nord a pointé comme une loupe sur les problèmes offensifs, que le temps de jeu misérable de bien des internationaux suscite l’inquiétude.

Il reste un peu plus de deux mois avant le départ en Russie et bien des questionnements cernent la sélection helvétique au commencement même de sa campagne préparatoire avec ce match en Grèce. C’est tout l’enjeu des semaines qui viennent. A court, moyen et long terme, il y a d’ailleurs plusieurs enjeux qui se bousculent, mais chacun définissant ses propres priorités. En deux mois, la Suisse et Petkovic ont intérêt à se montrer efficaces. Gros plan sur les échéances, les espérances et les devoirs de la Suisse.

1. Le premier stage en Grèce

Pour le stage de préparation à Athènes, la Suisse compose avec des blessés, des revenants, un nouveau. Monnaie courante des sélections, sauf que pour une Suisse au réservoir ténu, tout est plus délicat. Vladimir Petkovic a dit ce qu’il attendait de cette première réunion: «Ce stage va nous permettre d’être ensemble, de discuter, de forger et entretenir l’esprit d’équipe en vue du Mondial. Il fera beau, nous pourrons boire des verres.» C’est l’enjeu à court terme et il dit déjà que le plus important n’est pas le résultat pour «Petko». Une manière de préparer le terrain, au cas où? Une façon de relativiser en avance en tout cas. Tant pis si tout le monde n’est pas là, faut-il comprendre, et passons sur l’imbroglio autour de Shaqiri, qui laisse penser que toutes les priorités ne sont pas encore «nationales». Petkovic va donc pouvoir donner du temps de jeu, lors de ces deux matches amicaux (en Grèce vendredi et à Lucerne contre le Panama mardi prochain) à ceux qui en manquent et ils sont nombreux, de Schär à Zuber en passant par Djourou, Drmic, Seferovic, Moubandje ou même Lichtsteiner pour ne citer qu’eux. Le sélectionneur pourra aussi observer Dimitri Oberlin. Le Valdo-Camerounais de Bâle a été appelé avec l’équipe A pour cela. «C’est un rêve d’être ici, a-t-il lancé. Être sélectionné pour un Mondial serait aussi un rêve, mais je ne me projette pas aussi loin pour le moment, je suis là pour apprendre.»

2. Penser le futur sur deux mois

La Suisse a le premier match du Mondial en ligne de mire désormais. C’est contre le Brésil qu’elle ouvrira les feux dans le groupe E: tout un symbole. Rien n’est évident à l’idée d’affronter le Brésil, la Serbie et le Costa Rica. Mais ces deux mois sont conçus pour préparer la sélection à rafler une des deux premières places du groupe E. «La Grèce, c’est en vue de la Serbie, explique Petkovic. Le Panama en prévoyance du Costa Rica.» Et, bien sûr, en juin, le match amical contre l’Espagne à Villarreal doit constituer le test avant de se frotter aux Brésiliens. Ce sont là les prévisions pour le moyen terme.

3. Une affirmation mondiale?

La Suisse a une grande idée derrière la tête. Une ambition qui grandit en même temps que ses joueurs. On la rappelle: après avoir frôlé les quarts de finale lors du Mondial 2014 (élimination en prolongation contre l’Argentine), ainsi qu’à l’Euro 2016 contre la Pologne (élimination aux tirs au but), la génération dorée veut marquer son époque. Se qualifier pour un quart de finale, c’est l’enjeu à long terme que tous partagent ouvertement.

Le chemin est tracé, il commence à Athènes. Mais en Grèce plus qu’ailleurs sans doute, il y a peu entre l’ataraxie et le tourment. À la Suisse de surmonter ses inquiétudes actuelles pour se construire un avenir.

Xherdan Shaqiri et les non-dits

La star de l’équipe de Suisse qui manque à l’appel, cela peut arriver. Xherdan Shaqiri a été annoncé blessé par l’ASF vendredi, souffrant du mollet, un souci récurrent pour lui. Et il était fatigué, si fatigué, qu’il aurait été insensé de le convoquer pour ces deux matches amicaux. C’est d’autant plus vrai si le but est de boire des verres, au chaud, sur des terrasses, comme l’a souligné Petkovic.

Trêve de boutade: Shaqiri, censé être blessé depuis une semaine et donc indisponible pour la Suisse, chose confirmée par téléphone à Petkovic mercredi passé déjà, était titulaire samedi avec Stoke City contre Everton. Une blague? Même pas. Une mise en lumière de certaines réalités: Stoke étant en lutte pour le maintien, le lutin suisse devait pouvoir aider son employeur s’il existait une chance qu’il joue. C’est surtout la communication qui a fait défaut. Il eut été plus simple de dire tout haut la réalité.

Au lieu de cela? Des non-dits d’abord. Que Petkovic a dissipé à grand renfort de rétropédalage avant l’envol pour Athènes: «Xherdan m’a appelé il y a quatre ou cinq jours pour m’avertir de la situation: son club voulait tout faire pour qu’il puisse jouer contre Everton, explique-t-il. Au moment de donner ma sélection, sans savoir s’il allait jouer, j’ai considéré qu’il était plus sage de le laisser se soigner en Angleterre. Le plus important, c’est qu’il soit en forme dans deux mois.»

C’est la vérité du moment. Il faut considérer que l’employeur, Stoke City, à deux mois du Mondial, passe avant l’équipe de Suisse, même s’il y avait un sérieux risque d’aggravation de la lésion. On aurait préféré que les choses soient d’emblée présentées ainsi. Pour le reste, le souci musculaire de celui qui peut faire basculer un match à lui tout seul demeure inquiétant. Le docteur de la sélection, Pierre-Etienne Fournier, ne le nie pas. «Une blessure au mollet, c’est un point qui reste fragile, lance-t-il. Le taux de récidive est connu, il oscille entre 10 et 30%.» La Suisse croise les doigts. D.V.

(24 heures)