Les joueurs pratiquent l’espionnage industriel à grand renfort de statistiques

Officiellement, il est deux choses que les joueurs de tennis ne font jamais: lire les journaux et consulter les statistiques. Jamais, ô grand jamais… Et puis, au détour d’un chemin mal indiqué ou d’une porte mal fermée, on en surprend quelques-uns, pris en faute à dévorer des informations comme ailleurs des chips ou des pépites de chocolat – autre consommation que la morale réprouve.

C’est Alexander Zverev qui, cet été, a tout répété au «Daily Telegraph»: «Les grands joueurs dépensent des fortunes en analyses de données, mais ils refusent de l’admettre. Personnellement, je n’en ai pas honte. Les datas font partie intégrante de notre métier. Ils m’ont aidé à gagner le Masters contre Djokovic. Ils sont utiles pour étudier l’adversaire et élaborer un plan de jeu.»

Acheter le silence

Depuis six mois, la presse anglaise soupçonne Roger Federer de collaborer avec la société Golden Set Analytics, coleader du marché des données, et d’avoir obtenu contre paiement que toutes les informations le concernant soient verrouillées – en d’autres termes, le Bâlois aurait acheté le silence de GSA sur ses évaluations personnelles, afin de les rendre inaccessibles à ses rivaux. Les deux parties sont liées par un accord de confidentialité.

À plusieurs occasions cette année, Federer a nié l’usage d’algorithmes, qu’il semble considérer comme un effet de la déresponsabilisation contemporaine: le processus de réflexion surpasse la prise de décision. Les indiscrétions en provenance de son entourage semblent le confirmer: la collaboration avec GSA serait l’initiative de son coach, Ivan Ljubicic. En revanche, le Maître reconnaît volontiers que «les datas ont envahi le tennis. Il en existe des quantités impressionnantes. Honnêtement, je ne suis pas sûr que cette masse d’informations soit toujours pertinente. Pourquoi faudrait-il absolument savoir que l’on a gagné 83% des échanges au service, si ces mêmes échanges ont duré plus de vingt frappes? Ce n’est pas ma vision du tennis.»

«Les renseignements que vendent des sociétés comme Golden Set Analytics atteignent un tout autre degré de sophistication», sourit un coach du circuit, qui prédit une sorte d’industrie parallèle, le pouvoir occulte du monde post-dopage. La gamme de prestations comprend trois phases très distinctes: la collecte de données, plus généralement des données qui échappent aux systèmes de recensement traditionnels; le traitement des informations, dans le sens du client; l’élaboration d’une stratégie, dans le sens de l’objectif. Sous tous ces aspects, Golden Set Analytics présente un certain cousinage avec la société Cambrige Analytica, célèbre pour son influence décisive dans la votation sur le Brexit et l’élection de Donald Trump – à chaque fois en détectant les familles de population les plus réceptives, jusqu’aux plus ignorées, et les axes de communications susceptibles de les atteindre; exactement comme au tennis…

Les deux sociétés sont constituées des mêmes profils: informaticiens, mathématiciens, statisticiens, ingénieurs; tous formés à Yale, Harvard, ou Stanford. D’une recherche factuelle, les algorithmes font une synthèse rationnelle. «The Guardian» cite «l’arbre des statistiques» qui, à partir d’un historique extrêmement dense, désigne la zone où un joueur est le plus susceptible de frapper la balle depuis chaque position du court (exemple: passing long de ligne ou croisé).

Regarder sous les robes

Ces données rapporteraient des contrats annuels à six chiffres aux sociétés qui les exploitent; soit en fournissant un accès, soit en gardant le secret. Éternel précurseur, Novak Djokovic ne cache plus sa relation privilégiée avec Craig O’Shannessy, fondateur du site Brain Game Tennis. À l’US Open, ce journaliste australien trottine de la tribune de presse au box des joueurs qui, comme Matteo Berrettini, figurent au nombre de ses clients. Selon lui, tous les cadors «possèdent un agenda caché: ils font mine d’improviser mais ils connaissent rigoureusement les lacunes et les habitudes de leurs rivaux. Qui détient les données détient le pouvoir. À tout le moins, un pouvoir de nuisance…»

À l’origine, Craig O’Shannessy était fasciné par les stratégies et les logiciels de performances. Il collabore notamment avec la société fribourgeoise Dartfish dont la spécialité est de décomposer le mouvement d’un athlète à partir d’images filmées – en ski alpin notamment. Le tennis procède à l’identique: des milliers de données permettent d’identifier les schémas d’erreur les plus fréquents, chez le client et son adversaire. Puis l’intelligence artificielle fait coïncider ces circuits dans une stratégie idéale: elle dresse les forces de l’un contre les faiblesses de l’autre.

Selon Federer, un esprit vif ne saurait s’encombrer d’une telle masse de données: «On n’a pas besoin de tout ça. On peut s’y prendre de multiples façons, avec un peu de créativité ou, tout simplement, d’instinct. Il y a même eu un temps où je me fichais éperdument de savoir comment jouait mon adversaire.» Mais c’est également le propre des instincts surdéveloppés que de laisser peu de place à l’intellect. «Je trouve intéressant de jeter un œil aux statistiques, mais je n’oublie pas qu’elles peuvent induire en erreur ou semer la confusion, insiste RF. C’est le travail d’un coach que de trier l’information et de fournir une analyse éclairante.»

Ceux qui ont de l’esprit disent aussi que, comme les robes, les statistiques dévoilent tout, sauf l’essentiel. Mais avec les statistiques d’aujourd’hui, on peut voir à travers les robes.