Les joueurs veveysans peuvent dépoussiérer les livres d’histoire

Il régnait un parfum historique vendredi dernier dans les travées des Galeries du Rivage. Pour la première fois depuis quinze ans, la salle veveysanne retrouvait les play-off de LNA. Cette soirée mémorable a basculé dans le surréel lorsque le Serbe Milos Jankovic – qui n’avait pas un inscrit un panier de toute la rencontre – a arraché la victoire à la dernière seconde pour les Riviera Lakers. Le millier de supporters présent pouvait alors regoûter à un bonheur depuis (trop) longtemps perdu.

Les Veveysans ne sont plus qu’à une victoire d’une qualification en demi-finale aux dépens d’Union Neuchâtel. Après une lourde défaite en ouverture de cette série à l’extérieur, les hommes de Vladimir Ruzicic ont inversé la tendance. Un petit exploit pour des Vaudois qui avaient bouclé la saison au sixième rang, alors que leur adversaire s’était classé sur le podium, juste derrière les deux cadors que sont Fribourg et Genève.

De formidables outsiders

Ce mardi, devant leur fidèle public, ils auront une première balle de match dans ce quart de finale. «C’est fou», s’enthousiasmait Pedro Pessoa après la deuxième victoire des siens vendredi. L’ancien capitaine a tout vécu à Vevey, où il a commencé en tant que junior. Présent dans la première équipe depuis 2006, il n’a connu qu’un club dans sa carrière et dispute ses premiers play-off avec Riviera. «Nous sommes plusieurs à avoir joué ici lorsqu’on était gamin déjà. Il y a Martin, Top ou Kashama par exemple. Vivre ces moments ensemble, c’est vraiment particulier. Au début de la saison, personne ne nous aurait imaginés dans cette situation.»

Mais à quand remonte la dernière demi-finale du club dans l’élite? De mémoire de président, on n’a jamais vu ça. Riviera Basket avait brillé au début des années 2000, emmené par le fantasque et talentueux américain Herb Johnson. Le club vaudois avait échoué à deux reprises aux portes de la finale, face à Vacallo (en 2000) et Lausanne (2001). Cela fait donc dix-huit ans que les Galeries du Rivage n’ont pas vibré pour un match du dernier carré.

Mais il manque encore une victoire aux Lakers pour dépoussiérer encore un peu plus les livres d’histoire. Vevey doit s’imposer ce mardi (19 h 30) afin d’éviter un cinquième et dernier match de tous les dangers à Neuchâtel deux jours plus tard. «Ce sera la rencontre la plus difficile de la série pour nous, se projetait le capitaine Thomas Studer avec calme. Il faudra se préparer avec sérieux, sans trop réfléchir à cette demi-finale. Neuchâtel va arriver le couteau entre les dents. Ils n’ont presque plus rien à perdre. Nous devrons être prêts à mener bataille.»

Des joueurs semi-pros

Les Vaudois devront aussi parvenir à gérer leurs temps faibles. À deux reprises dans ce quart de finale, Studer et ses coéquipiers ont galvaudé une avance de 19 points. Une avance considérable qui aurait dû leur permettre de tuer le match. «C’est vrai que d’un côté, ce n’est pas normal, concédait le capitaine. Mais de l’autre, un match de basket est construit de manière cyclique, avec des séries positives ou négatives. Nous devons désormais retenir la leçon et laisser moins d’espaces en défense.»

Pedro Pessoa avance une seconde piste pour justifier ces baisses de régime veveysannes. «Chez nous, plus de la moitié de l’équipe travaille à côté du basket. Ce n’est pas le cas à Neuchâtel. Sur les fins de rencontre, il nous manque parfois un peu d’énergie.» Gageons que les Riviera Lakers pourront prendre congé ce mardi. Ils auront besoin de mettre toutes leurs chances de leur côté pour obtenir cette qualification historique. «On compte aussi sur notre public, conclut Pessoa. L’ambiance était fantastique vendredi, dans une salle pleine. Je suis certain que ce sera encore le cas pour ce quatrième match.» (24 heures)