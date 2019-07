Les recrues de Servette à l'épreuve du FC Sion

Avec ce début de saison qui multiplie les événements, on oublierait presque de se poser la question d’usage. Comment s’intègrent les recrues? À Berne, Geiger a fait banco, alignant ses quatre nouveaux d’entrée: Gonçalves, Tasar, Ondua et Sasso. Si le flanc gauche alémanique a plu par son dynamisme, ce sont surtout les deux renforts axiaux qui ont tapé dans l’œil. Car en plus de découvrir la Super League, le pressing d’YB et les joies de son synthétique, Gaël Ondoua et Vincent Sasso se retrouvaient projetés au cœur du changement tactique, le passage au 4-2-3-1, choisi pour réussir le grand saut dans l’élite. «Ils ont fait un travail incroyable, devant la défense ou sur les centres bernois, apprécient Steve Rouiller. On savait qu’avec l’intensité de la Super League, l’équipe avait besoin de renforcer sa colonne vertébrale. Or avec eux, on a gagné en impact physique. Le club a fait les bons choix.»

Le regard du défenseur central est tout naturellement aiguisé puisqu’il parle de ses deux voisins: son nouveau collègue en charnière et la sentinelle postée juste devant. «Avec Vincent, on a besoin de temps de jeu pour renforcer nos automatismes. Mais il est calme, technique, fort sur l’homme et on a réussi nos débuts à Berne.» Un changement de partenaire et de positionnement (axe gauche) qui se double d’un changement d’attitude. «La saison passée, on assumait un style très offensif avec un seul No 6; ce qui impliquait beaucoup d’espaces à couvrir et un travail d’interception sur les contres. Aujourd’hui, on sécurise davantage l’axe.» Et Rouiller de louer la paire qui évolue juste devant lui. «Ondoua est technique et physique, Cognat percute facilement, ce duo va faire mal cette saison.» Et avec Sasso-Rouiller derrière lui, il compose le socle défensif d’une équipe qui peut donc continuer à attaquer, l’esprit libre.