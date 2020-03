Les sportifs de Macolin ont fini par plier bagage

Le «cas» Macolin a fait couler beaucoup d'encre. Alors que les Suisses se confinaient chez eux et que les rassemblements de plus de cinq personnes devenaient proscrits, le centre d'entraînement bernois semblait comme nager à contre-courant. Moyennant une certaine prudence et un respect poussé des mesures d'hygiène en vigueur, les athlètes d'élite y étaient en effet les bienvenus, pour relancer ou poursuivre leur entraînement mis à mal par la pandémie de Coronavirus. Les règles étaient claires: pour entrer, il fallait montrer patte blanche. Soit subir un confinement total de cinq jours, le décompte recommençant à chaque fois que le sportif quittait les lieux, pour mieux l'inciter à rester.

Parmi les figures populaires à s'être dressées contre cette façon de procéder, on trouve notamment le sprinteur Kariem Hussein, qui pointait du doigt un «mauvais signal envoyé à l'extérieur». Le Thurgovien ne pensait pas si bien dire: hier, sa volonté a été entendue. L'Office fédérale du sport a fermé ses centres - également celui de Tenero, au Tessin - à double tour. Ils ne rouvriront pas avant le 19 avril, estimation optimiste.

Une issue inévitable

Un chamboulement plaçant la vingtaine d'athlètes présente à Macolin, ainsi que tous ceux qui envisageaient de s'y rendre dans un futur proche, sur le carreau. Des sportifs qui, pour le bien de leur carrière, n'avaient pas hésité à se confronter aux sacrifices inhérents à la situation. Autrement dit, pour bénéficier de conditions d'entraînements acceptables, ils avaient renoncé à tout le reste. Le sport, rien que le sport.

Leur dernier bastion est donc tombé vendredi. Une issue qui paraissait inévitable, vraisemblablement précipitée par les événements de mardi et l'annonce du report des Jeux olympiques. «C'est la première raison qui a fait que, détaille Christoph Lauener, porte-parole de l'OSFPO. L'annulation d'énormément de rendez-vous sportifs, dont font évidemment partie les Jeux, a drastiquement modifié la planification des athlètes pour ces prochains mois. La conséquence directe, pour nous, c'est qu'on a finalement reçu assez peu de demande d’hébergement. Que ce soit jusqu'ici ou pour les semaines à venir.» L'idée initiale étant d'accueillir principalement des sportifs en route pour Toyko cet été, ou a minima à la recherche d'une qualification.

Ce manque d'intérêt, certains athlètes l'ont justifié par une question de financement. «On nous demandait 72 francs par jour. Sachant donc qu'on passe nos journées à faire du sport et qu'il est difficile, voire impossible, d'exercer une activité professionnelle à côté. Ce n'est pas à la portée de tout le monde», nous glissait l'un d'eux.

Un pensionnaire infecté

S'il ne peut être considéré comme bénin, ce désintérêt semble malgré tout passer pour l'arbre qui cache la forêt. Christoph Lauener: «La deuxième raison qui nous a conduits à la fermeture du centre, c'est que les connaissances concernant la transmission et la propagation du virus semblent avoir évolué. Une agence sanitaire nous a d'ailleurs mis en garde par rapport à ce risque. On a pris toutes les précautions nécessaires, mais puisque des données semblent nous échapper et que le milieu du sport se veut complexe, on n'a pas l'intention de mettre la santé des gens en danger.»

On en arrive donc à la troisième raison, qui met largement les deux premières en perspective: un pensionnaire du centre a été testé positif. «Sans entrer dans les détails, cela concerne quelqu'un de l'armée, dans la section aviron», pose Christoph Lauener. Déjà sous pression avant cet épisode, l'OFSPO n'avait plus qu'une solution à disposition: renvoyer tout le monde à la maison. Ce qui a été fait sans attendre.

«C'est loin d'être une décision qui nous fait plaisir. Ça nous attriste même. Les athlètes professionnels comptent sur nous et il s'agissait du dernier endroit où ils pouvaient bénéficier de conditions idéales pour exercer leur métier», soupire Christoph Lauener. Comme dans la majorité des autre branches d'activités, ils devront apprendre à travailler depuis la maison.

Lea Sprunger «Je vais finir par arriver au plan Z»

Comme des dizaines d'autres sportifs et sportives, Lea Sprunger avait prévu de se rendre à Macolin ces prochaines semaines. «C'était le moment idéal. À cette période de l'année, d'habitude, je me trouve en camp d'entraînement. Ça aurait été une bonne façon de compenser», assure la spécialiste de 400 mètres, pas franchement effrayée à l'idée de se retrouver en contact avec bon nombre d'athlètes. «On connaissait les règles. Garder ses distances, ne pas manger tous ensemble au même moment, etc... Ça n'aurait pas posé problème.»

Les conditions strictes, le confinement et les sacrifices, la sprinteuse était prête à y faire face. «Bien sûr qu'il y a plus joyeux qu'un dimanche passé seule et enfermée. Mais l'athlétisme, c'est mon travail. Alors s'il fallait en passer par là...»

Concrètement, Lea Sprunger avait planifié un séjour de trois semaines. Sans son coach Laurent Meuwly, resté aux Pays-Bas, mais avec la possibilité de retrouver certaines partenaires, comme Ajla Del Ponte. «Depuis qu'on n'est plus toujours ensemble avec Laurent, j'ai appris à bien me débrouiller seule. Mais les infrastructures de Macolin, l'émulation entre athlètes, ce sont des choses dont je ne peux pas bénéficier quand je m'entraîne dans mon coin. Si le centre était resté ouvert, j'aurais aussi pu profiter d'un vrai feedback vidéo. Ce qui a tendance à me manquer en ce moment.»

Trois jours après l'annonce du report des Jeux olympiques, la semaine à rebondissements de la Ginginoise n'en finit plus. Dans ce contexte, mieux vaut être parée à toute éventualité et maîtriser le système D. «D'accord. Mais là, je vais finir par arriver au plan Z», sourit celle qui, en attendant de trouver une meilleure solution, continue de se maintenir en forme autour de chez elle.