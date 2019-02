Loïc Meillard s’est montré le meilleur derrière les trois géants

Le cri de Zenhäusern pour un final en apothéose

Ne le répétez pas trop fort, mais son entraîneur y croit dur comme fer. Thierry Meynet en est même convaincu. «Sur cette piste, Ramon a tout pour devenir champion du monde!» Ramon, c’est Zenhäusern, le Haut-Valaisan, qui a déjà laissé une grosse impression mardi lors du Team Event. Le géant de Viège fait peur à tous ses adversaires. À commencer lors de ses départs où son cri de guerre guttural est terrifiant. «Mais je ne l’ai pas fait lors de notre compétition par équipe car je ne voulais pas effrayer Wendy et Aline, se marre le vice-champion olympique de slalom. C’est mon psychologue du sport qui m’a dit de faire ça pour montrer à la piste que je n’avais pas de respect pour elle. J’ignore encore ce que je vais faire dimanche, c’est instinctif…»

Ce qu’il sait en revanche, Ramon, c’est qu’il pète la forme, même s’il répète qu’il y aura d’autres favoris qui, eux, sont montés sur le podium cette saison. Comme un certain Daniel Yule, vainqueur à Madonna di Campiglio et troisième à Schladming. «Il est vrai qu’aux Mondiaux il n’y a que les médailles qui comptent, sourit le Valaisan du val Ferret. Mais si j’ai sûrement les capacités de monter sur le podium, en slalom dix ou quinze autres coureurs en ont aussi les moyens. À moi de livrer deux manches parfaites…»



C’est également ce que s’est mis en tête Tanguy Nef, l’invité surprise de ces joutes, qui, lui, n’a rien à perdre: «Je me réjouis de montrer de quoi je suis capable en réussissant deux grosses manches et d’être digne de ma sélection. C’est un rêve qui se réalise. Une médaille? C’est une course d’un jour, rappelle le Genevois, où des outsiders réussissent souvent des performances incroyables.»



À l’instar de Ramon Zenhäusern, Daniel Yule et Loïc Meillard, «tout est possible». Comme Wendy Holdener ce samedi face à Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova, on s’attend à une belle bagarre ce week-end. De quoi finir ces Mondiaux d’Åre en apothéose.



C.MA.