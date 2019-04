Lucien Favre battu s’en prend à l’arbitrage

Lucien Favre a vécu un sombre samedi. Alors que son équipe du Borussia Dortmund devait absolument battre Schalke 04 pour rester dans le sillage immédiat du Bayern Munich – ce qui ne s’apparentait pas à une mission impossible, eu égard à la situation de son adversaire du jour –, elle s’est inclinée 2-4 à domicile, qui plus est réduite à neuf joueurs de champ.

Du coup, à trois journées de la fin, les carottes semblent cuites pour Lulu Favre et son équipe (2 points de retard sur le Bayern). D’ailleurs l’entraîneur vaudois de 61 ans jouait battu lors de la conférence de presse d’après-match, et cela avant même que le Bayern ne joue dimanche à Nuremberg. «Le titre est joué, c’est clair pour moi. Et cela m’est très difficile d’accepter cette situation.» On peut le comprendre: le Borussia ne comptait-il pas neuf points d’avance sur le Bayern à la trêve hivernale?

Règle «totalement ridicule»

Lulu Favre en avait donc gros sur la patate, mais il était aussi remonté contre les arbitres. Pas tant en raison des expulsions directes de Reus et de Wolf pour deux tacles incontrôlés – «On doit être capables d’éviter cela» –, que du penalty qui a permis à Schalke 04 d’égaliser, quatre minutes après l’ouverture du score de Götze. «Aujourd’hui (ndlr: samedi), on n’a vraiment pas assisté à une bonne performance de l’arbitre. Et cette règle du ballon qui va à la main… Elle est totalement ridicule. C’est à mes yeux le plus gros scandale de l’histoire du football.»

«Pour finir, il va falloir demander aux joueurs de se couper les bras»

Car si Schalke a obtenu un penalty, c’est parce qu’une reprise de Breel Embolo est venue rebondir contre le bras de Julian Weigl. «Ceux qui ont inventé cette règle ne devraient pas pouvoir se regarder dans un miroir, a poursuivi Favre devant les journalistes allemands. Ils n’ont aucune idée de ce qu’est le football, et il est évident qu’ils n’y ont jamais joué la moindre seconde. Pour finir, il va falloir demander aux joueurs de se couper les bras! Parce que, sinon, le but de chaque attaquant sera de tirer dans les bras de l’adversaire pour obtenir penalty.»

Et de généraliser son propos: «On a besoin de ses bras quand on joue au football. Sans les bras, tu n’as pas d’équilibre. Vraiment, cette règle est une honte pour le football. Qui l’a inventée? Le football se rend complètement ridicule de la sorte.» Le débat est loin d’être clos. Et l’apparition de l’assistance vidéo à l’arbitrage n’a pas encore tout résolu. Ce qui ne consolera pas Favre et ses joueurs. (24 heures)