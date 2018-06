Lüthi à la peine en Catalogne

Thomas Lüthi, en panne de confiance après les remous qui plombent son équipe et l'incertitude qui concerne son avenir, n'a laissé derrière lui que le Français Sylvain Guintoli (Suzuki) et le Belge Xavier Simeon (Ducati). Le Bernois s'élancera en 24e position sur la grille de départ dimanche. Son coéquipier Franco Morbidelli (18e) a été plus rapide d'une demi-seconde.

Lorenzo en tête

Devant, la lutte pour la pole a été très serrée. Récent vainqueur en Italie - son premier succès avec Ducati -, Lorenzo a confirmé en se montrant le plus rapide en 1'38''680. Il a précédé son compatriote espagnol Marc Marquez (Honda) de 0''066 et l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati) de 0''243. (ATS)