Lutry-Lavaux pas gâté par le sort en Coupe de Suisse

Le hasard n’a pas été tendre avec Lutry-Lavaux. Brillant vainqueur d’un huitième de finale épique dimanche face à Traktor Bâle, le néo-promu en LNA espérait hériter d’un tirage favorable pour prolonger son aventure en Coupe de Suisse. Ou alors d’un passionnant derby face au LUC. Il n’en a rien été et le sort lui a réservé une bien mauvaise surprise avec Schönenwerd, actuel deuxième en championnat.

«L’idéal aurait été de se frotter à Colombier, sourit Philippe Tuccelli. Mais, même si ce match s’annonce très compliqué, rien n’est jamais impossible.» D’autant plus que les Vaudois n’auront rien à perdre. «Notre priorité, c’est le championnat et l’accession aux play-off, continue le président lutryen. Et dans cette optique, la remarquable réaction d’orgueil montrée face à notre adversaire direct, dimanche, où nous l’avons emporté après avoir perdu les deux premiers sets, va booster notre confiance.» La tâche du LUC semble moins ardue, puisque les Lausannois s’en iront à Jona, une équipe largement à leur portée.