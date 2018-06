Madame l’entraîneur a tourné la page

Un matin, Julie Le Bris a convenu d’une évidence: le temps était venu de tourner la page avec le BBC Nyon. Première femme à coacher une formation masculine de basketball en ligue nationale, elle a décidé de ne plus entraîner l’équipe fanion au terme d’«une saison émotionnellement forte».

L’exercice 2017-2018 a été marqué par le décès de Fabrice Rey, figure emblématique du club, et, sur le plan sportif, par la défaite concédée face à Villars en finale du championnat de LNB. En charge de l’équipe une première fois entre 2013 et 2015, cette Bretonne pure sucre, au regard vert perçant, a pris le relais dudit Fabrice Rey, en octobre. Elle a accepté le poste à la demande des joueurs.

Julie Le Bris (37 ans) quitte sa fonction sans acrimonie ni regret. «C’était une belle aventure. Mais physiquement et mentalement c’était intense. J’ai un boulot à côté. Je travaille comme prof de sports à 100%. Et comme sous l’impulsion de Xavier Paredes, le nouveau président, le club va se professionnaliser davantage, j’ai pensé que c’était mieux de laisser la place. Il fallait quelqu’un susceptible de s’investir plus et au bénéfice d’une énergie supplémentaire. J’ai fait ce choix pour que le club avance. La LNA est clairement l’objectif. Il devrait être atteint d’ici deux à trois ans.»

Mezza voce, la Française concède quand même: «Ça me fera un peu bizarre de ne pas aller tous les jours à la salle et, forcément, j’aurai un pincement au cœur.» Alain Attalah (54 ans) lui succédera. L’Égyptien a participé à deux Jeux olympiques, en 1984 à Los Angeles et en 1988 à Séoul. Ce technicien a notamment œuvré au Danemark dans des clubs de première et de deuxième division.

Julie Le Bris a tourné la page mais pas toutes les pages. «Je fais partie de la famille du BBC Nyon. Je soutiendrai toujours les joueurs et je poursuivrai mon activité au sein du mouvement jeunesse.» L'histoire entre cette férue de sports (le football et tennis ont sa préférence) et le club de la Côte remonte à 2009 déjà. Elle s'occupa d'abord de la destinée de l'équipe féminine puis dirigea les M23 en 1re ligue.