Mal aimé, Petkovic n’a plus le droit à l’erreur avec la Suisse

Le moment est aussi curieux que la compétition qui le convoque, cette Ligue des nations qui remplace des matches amicaux sans relief par des duels à l’enjeu relatif. Deux mois après une sortie de Mondial en queue de poisson contre la Suède, la Suisse a rendez-vous avec l’Islande ce samedi à Saint-Gall (18 h), avant un vrai match amical contre l’Angleterre mardi prochain à Leicester. Deux échéances pour balayer deux mois de déprime? À considérer les turpitudes de l’ASF dans les jours qui ont suivi l’élimination en Russie, embourbée avec l’affaire Miescher et dans ses assourdissants silences, on doute déjà de la méthode. Comme certains doutent de Vladimir Petkovic.

Il y a comme un malaise qui s’est installé et le dissiper ne sera pas chose aisée. Le sélectionneur de l’équipe de Suisse n’y est sans doute pas étranger. Pour lui, tout tourne à l’envers depuis son arrivée à la tête de l’équipe de Suisse, malgré des résultats qui sont largement meilleurs que ceux de son prédécesseur, un certain Ottmar Hitzfeld. À l’Allemand, beaucoup donnaient le Bon Dieu sans confession, en dépit de ses résultats. Première campagne au Mondial 2010: qualification pour l’Afrique du Sud non sans une honteuse défaite à domicile contre le Luxembourg, mais objectif raté puisque la Suisse n’atteignait pas les 8es de finale. Deuxième campagne pour l’Euro 2012: fiasco intégral, la Suisse ne sera pas de la compétition.

Des statistiques uniques

Petkovic, lui, a réussi ce que personne n’avait fait encore avant lui à son poste: deux qualifications consécutives pour des huitièmes de finale, à l’Euro 2016 et au Mondial 2018. Et pourtant, rien ne lui est pardonné. Toujours ce doute sur ses capacités. Il a pourtant apporté des principes et une philosophie, une volonté de jeu. Il a donné les clés du milieu à Granit Xhaka, autre mal-aimé, et, depuis, la Suisse est très efficace, n’en déplaise aux sceptiques: deux défaites uniquement en 27 matches depuis le mois de mai 2016, tous matches confondus, ce n’est plus du hasard.

Le match à ne pas perdre

Seulement voilà, le «Mister» a perdu la partie qu’il ne fallait pas: il aurait été un héros à tout jamais en hissant la Suisse en quart de finale le 3 juin à Saint-Pétersbourg; battu par la Suède, il est retombé sous le feu de la critique de ceux qui retenaient leur ressentiment jusque-là, pour ce match totalement raté par l’équipe nationale.

Grandeur ou décadence. Le caractère même du personnage contribue au malaise. Les maladresses de «Petko» dans la communication ne facilitent rien. Il nourrit malgré lui le sentiment de défiance qu’il déplore. D’autant plus quand il se murmure qu’il aurait déjà quitté son poste si une offre alléchante d’un club avait existé après la Russie. Il y a vraisemblablement des tensions entre le sélectionneur et l’ASF aujourd’hui. Mais à l’heure où certains songent ouvertement à l’évincer, il s’agit de mesurer s’il y a plus à perdre qu’à gagner en se séparant de Petkovic.

L’homme a su donner une ligne directive, il a construit une équipe qui s’y tient pour adhérer à son projet et si le tumulte avec Behrami a été brandi en exemple, l’histoire raconte plus une incompréhension qu’une rupture volontaire.

L’homme joue sa tête

Pourtant, la réalité s’impose. Dans un climat devenu délétère, Vladimir Petkovic joue gros cet automne. Sa tête peut-être. Et cela commence déjà samedi contre l’Islande. Il se retrouve au point de départ, comme quand il a repris la sélection en 2014, obligé de faire ses preuves face à une ribambelle de sceptiques, voire pire. Tropisme de l’adversité pour un technicien décrié. Mais qui, finalement, n’est jamais aussi motivé que dans l’épreuve. Chiche?

Sa part de lumière:

Une méthode, des résultats

La construction Depuis 2014, Vladimir Petkovic a construit un groupe sans mettre la charrue avant les bœufs, pesant les équilibres. Humblement, il a fait face en passant après Hitzfeld.

La méthode Pas de faux-semblant. Le «Mister» s’est toujours attaché à créer un état d’esprit solidaire au sein du groupe suisse. Il y a eu une crise à Vienne en automne 2015. Il l’a gérée.

Des choix Avant l’Euro 2016, il écarte définitivement Inler (égaré dans les tribunes de Leicester). Comme il l’avait fait par exemple pour Schwegler et Barnetta en 2015. Cet été, après le Mondial, il prépare l’avenir, n’hésitant pas à composer sans Behrami ou Dzemaili. «Petko» ose porter ses choix.

La philosophie Depuis l’Euro 2016, il a imposé ses idées de jeu. La Suisse veut le contrôle du ballon, les joueurs adhèrent.

Les résultats Deux huitièmes de finale de suite (Euro 2016 et Mondial 2018), c’est du jamais-vu pour la sélection helvétique. Il ne manque que l’échelon supérieur. Pour 2020?

Sa part d'ombre:

Communication désastreuse

Un malaise communicatif Qu’il le veuille ou non, Petkovic ne fait rien pour susciter l’engouement. Son air renfrogné n’aide pas. Ses silences non plus. L’homme n’aime pas faire face à la presse. Ce service minimum vire à la faute professionnelle quand il ne daigne pas venir s’expliquer au lendemain de l’élimination contre la Suède, au Mondial 2018.

Un rôle pas assumé Il est le sélectionneur de la Suisse. Il doit incarner la fonction. Or, le «Mister» préfère des opérations factices qui sonnent faux, où il entretient artificiellement un sentiment de solidarité nationale, sans le porter vraiment en montant lui-même au front.

Manque d’ouverture L’opération séduction et reconquête de cette semaine (il parle, les joueurs aussi), avant le match contre l’Islande, en dit long sur le manque d’ouverture qui a existé depuis trop longtemps, notamment lors du Mondial. La Suisse a vécu recluse à Togliatti. Comme son sélectionneur. Pas étonnant que les deux perdent du crédit auprès des supporters de la sélection.

(24 heures)