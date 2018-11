Malgré leur gros retard, Yverdon et Stade Nyonnais n’abdiquent pas

Alors que l’on vient de dépasser la moitié du championnat de Promotion League, la lutte acharnée que devaient se livrer Stade-Lausanne-Ouchy (SLO), Stade Nyonnais et Yverdon pour arracher le seul ticket pour la Challenge League est-elle d’ores et déjà terminée? Les onze points – un record – qui séparent l’épatant leader lausannois de ses deux principaux contradicteurs pourraient le laisser croire. Mais imaginer un instant que deux clubs aussi ambitieux, et richement pourvus, que le Stade Nyonnais et Yverdon puissent déjà rendre les armes serait mal les connaître. Et comme aiment le souligner John Dragani et Serge Duperret, les choses peuvent très vite tourner au printemps car le SLO n’est pas à l’abri de ces innombrables impondérables qui changent si souvent la face d’un championnat. Sans oublier cette indispensable licence III que les trois clubs vaudois chercheront à obtenir en mars. Une lutte pour laquelle le Stade Nyonnais et surtout Yverdon – qui, pour mémoire, l’avait eue en 1re instance l’an passé – partiront cette fois avec une grosse longueur d’avance sur le leader.

Quant au FC Bavois, le quatrième club du canton engagé dans cette passionnante Promotion League, il mérite lui aussi un immense coup de chapeau. Avec l’un des budgets les plus modestes de la catégorie, l’équipe dirigée par Bekim Uka réalise son meilleur parcours depuis sa promotion, il y a trois saisons. Avec une solide avance de dix points sur le premier relégable, YF Juventus, les Bavoisans auront un rôle de trouble-fête à jouer au printemps. Et lorsque l’on sait qu’ils sont encore invaincus contre leurs trois adversaires cantonaux (5 points sur 9), les cadors ont quelques soucis à se faire.

«Pas déçu mais frustré»

Devancé d’un rien par Kriens en mai dernier, Stade Nyonnais abordait logiquement cette nouvelle saison avec les faveurs de la cote. D’autant plus que le groupe n’avait que peu changé durant la pause estivale si l’on excepte le départ d’Oscar Londono, remplacé à la barre par John Dragani. Malgré les onze points qui séparent aujourd’hui son équipe du leader, l’entraîneur nyonnais refuse de tirer un bilan négatif de cette première partie de championnat. «Disons que je ne suis pas déçu mais plutôt frustré, analyse Dragani. D’un côté, nous avions annoncé vouloir jouer le haut du tableau et nous y sommes. Mais d’un autre, nous avons très cher payé une grosse baisse de régime au mois d’octobre.» Un long passage à vide de six matches au cours duquel le Stade a égaré la bagatelle de quatorze unités! «Cette mauvaise série est certainement un peu liée à notre exploit en Coupe contre Grasshopper, soupire Dragani. Une très légère et inconsciente baisse de concentration et d’implication, ainsi qu’une série de faits de jeu défavorables, ont fini par nous coûter cher. Sans oublier ce parcours hors norme de SLO qui explique ce gros retard en termes de points.»

Onze longueurs que le coach nyonnais ne désespère toutefois pas d’effacer. «La pause arrive trop tôt pour nous car, depuis quatre matches, nous avons retrouvé la bonne cadence. Nous allons maintenant nous préparer au mieux pour profiter d’un éventuel passage à vide, toujours possible, des Lausannois.» A.B.

«On paie cher nos erreurs»

«Malgré le retard important sur SLO, à Yverdon nous sommes sereins et pas résignés du tout.» Au moment de poser un dernier regard sur une première partie de saison pleine d’imprévus, Serge Duperret part d’un grand éclat de rire. «Tant dans le domaine administratif que sportif, de grosses erreurs ont été commises. Elles nous coûtent au total une douzaine de points et la première place au classement. Mais bon, ce qui est fait est fait. L’aspect le plus positif reste que malgré les lourdes conséquences de ces bévues, l’équipe a toujours su rester solidaire et a réussi à vite se remobiliser.»

Le directeur sportif yverdonnois fait bien sûr d’abord, et surtout, allusion à ces deux matches perdus sur le tapis vert en raison d’erreurs administratives. «Mais aussi, souligne Serge Duperret, à cette expulsion – avec quatre matches de suspension en prime – de François Marque lors du deuxième match, contre Bâle M21. L’absence de notre pilier défensif a pesé lourd. Comme les six points stupidement perdus contre des adversaires largement à notre portée.»

Des erreurs qu’Yverdon ne répétera plus, parole de Duperret. «Le staff technique a fait de l’excellent boulot, conclut le dirigeant. Cet hiver, et un peu par la force des choses puisque aucun joueur ne veut partir, nous ne ferons en principe aucun changement. Comme SLO le prouve, la stabilité n’est-elle pas aussi l’une des clés du succès?» A.B. (nxp)